По словам руководителя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, ситуация с энергоснабжением в Украине в ближайшее время ухудшится, что приведет к возврату отключений света.

Что известно о возвращении к графикам отключения света в ближайшее время

Кудрицкий отметил, что причиной возвращения графиков отключения света в Украине станет выведение в ремонт нескольких энергоблоков на АЭС.

Он подчеркнул, что отмена отключений света в течение нескольких последних дней мая производилась за счет временного улучшения ситуации в энергосистеме за счет вывода из ремонта двух энергоблоков АЭС.

Согласно графику, уже в ближайшие дни в ремонт снова выйдут определенные блоки на атомных электростанциях. И эта ситуация, которую у нас есть в последние дни, когда нам хватает электроэнергии и удается избегать отключений, она, к сожалению, изменится снова, — предупредил Кудрицкий. Поделиться

Ожидать ли украинцев отключения света 31 мая

По информации "Укрэнерго", в течение 31 мая не планируется введение почасовых отключений света.