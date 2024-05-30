По словам руководителя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, ситуация с энергоснабжением в Украине в ближайшее время ухудшится, что приведет к возврату отключений света.
Что известно о возвращении к графикам отключения света в ближайшее время
Кудрицкий отметил, что причиной возвращения графиков отключения света в Украине станет выведение в ремонт нескольких энергоблоков на АЭС.
Он подчеркнул, что отмена отключений света в течение нескольких последних дней мая производилась за счет временного улучшения ситуации в энергосистеме за счет вывода из ремонта двух энергоблоков АЭС.
Ожидать ли украинцев отключения света 31 мая
По информации "Укрэнерго", в течение 31 мая не планируется введение почасовых отключений света.
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