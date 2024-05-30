В Укрэнерго предупредили о возвращении графиков отключения света
Категория
Украина
Дата публикации

В Укрэнерго предупредили о возвращении графиков отключения света

Энергосистема Украины
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Источник:  Укрэнерго

По словам руководителя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, ситуация с энергоснабжением в Украине в ближайшее время ухудшится, что приведет к возврату отключений света.

Что известно о возвращении к графикам отключения света в ближайшее время

Кудрицкий отметил, что причиной возвращения графиков отключения света в Украине станет выведение в ремонт нескольких энергоблоков на АЭС.

Он подчеркнул, что отмена отключений света в течение нескольких последних дней мая производилась за счет временного улучшения ситуации в энергосистеме за счет вывода из ремонта двух энергоблоков АЭС.

Согласно графику, уже в ближайшие дни в ремонт снова выйдут определенные блоки на атомных электростанциях. И эта ситуация, которую у нас есть в последние дни, когда нам хватает электроэнергии и удается избегать отключений, она, к сожалению, изменится снова, — предупредил Кудрицкий.

Ожидать ли украинцев отключения света 31 мая

По информации "Укрэнерго", в течение 31 мая не планируется введение почасовых отключений света.

При изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения потребления будет поставлено в известность дополнительно, — отметили представители оператора.

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