Згідно з графіком, вже найближчими днями в ремонт знову вийдуть певні блоки на атомних електростанціях. І ця ситуація, яку ми маємо в останні дні, коли нам вистачає електроенергії й вдається уникати відключень, вона, на жаль, зміниться знову, — попередив Кудрицький.