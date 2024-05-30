За словами керівника правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, ситуація із енергопостачанням в Україні найближчим часом погіршиться, що призведе до повернення відключень світла.
Що відомо про повернення до графіків відключення світла найближчим часом
Кудрицький зазначив, що причиною повернення графіків відключення світла в Україні стане виведення в ремонт кількох енергоблоків на АЕС.
Він підкреслив, що скасування відключень світла протягом кількох останніх днів травня відбувалось за рахунок тимчасового покращення ситуації в енергосистемі за рахунок виводу з ремонту двох енергоблоків АЕС.
Чи очікувати українцям на відключення світла 31 травня
За інформацією “Укренерго”, протягом 31 травня не планується введення погодинних відключень світла.
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