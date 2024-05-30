В Укренерго попередили про повернення графіків відключення світла
Категорія
Україна
Дата публікації

В Укренерго попередили про повернення графіків відключення світла

Енергосистема України
Джерело:  Укренерго

За словами керівника правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, ситуація із енергопостачанням в Україні найближчим часом погіршиться, що призведе до повернення відключень світла. 

Що відомо про повернення до графіків відключення світла найближчим часом

Кудрицький зазначив, що причиною повернення графіків відключення світла в Україні стане виведення в ремонт кількох енергоблоків на АЕС.

Він підкреслив, що скасування відключень світла протягом кількох останніх днів травня відбувалось за рахунок тимчасового покращення ситуації в енергосистемі за рахунок виводу з ремонту двох енергоблоків АЕС.

Згідно з графіком, вже найближчими днями в ремонт знову вийдуть певні блоки на атомних електростанціях. І ця ситуація, яку ми маємо в останні дні, коли нам вистачає електроенергії й вдається уникати відключень, вона, на жаль, зміниться знову, — попередив Кудрицький.

Чи очікувати українцям на відключення світла 31 травня

За інформацією “Укренерго”, протягом 31 травня не планується введення погодинних відключень світла.

При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково, — зазначили представники оператора.

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