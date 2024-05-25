У Міненерго зробили прогноз щодо відключень світла

Зараз в денні години нам дуже допомогає саме відновлювальна енергетика балансувати, покривати наші потреби.

Який прогноз щодо відключень світла в Україні

Традиційно, орієнтуючись на минулі роки, влітку в нас буде ріст споживання. Водночас прогнозують, що буде і ріст виробленої електроенергії з відновлювальних джерел.

Про це в ефірі телемарафону заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

Що стосується відновлення до зими, ми встигаємо відновити до зими й будемо намагатися всіма силами (і своїми, і з залученням міжнародних партнерів) зробити все для того, щоб встигнути до осінньо-зимового періоду. Ми розуміємо, що дефіцит скоріш за все в системі буде, однак робимо все можливе для того, щоб він був не так сильно відчутний для наших споживачів, — зазначила вона. Поширити

Чому в Україні відключають світло

З кінця березня армія РФ відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції.

Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.