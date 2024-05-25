У Міненерго зробили прогноз щодо відключень світла

Зараз в денні години нам дуже допомогає саме відновлювальна енергетика балансувати, покривати наші потреби.
Який прогноз щодо відключень світла в Україні
Традиційно, орієнтуючись на минулі роки, влітку в нас буде ріст споживання. Водночас прогнозують, що буде і ріст виробленої електроенергії з відновлювальних джерел.
Про це в ефірі телемарафону заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.
Чому в Україні відключають світло
З кінця березня армія РФ відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції.
Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.
Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже цього тижня, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.
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