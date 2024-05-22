У чотирьох областях України відключення світла почнуться раніше — ДТЕК
Категорія
Україна
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У чотирьох областях України відключення світла почнуться раніше — ДТЕК

ДТЕК
Україна

22 травня графіки відключень електроенергії у Києві та ще чотирьох регіонах розпочнуться о 19:00. 

У чотирьох областях України відключення світла розпочнуться на годину раніше

22 травня у Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській облатсях відключення світла діятимуть з 19:00 до 24:00.

Київ, Київщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: за вказівкою Укренерго, графіки відключень сьогодні діятимуть з 19:00 до 24:00, — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що вранці "Укренерго" попереджало, що відключення світла для населення та промисловості 22 травня розпочнуться з 20:00. Хоча, напередодні ввечері, обмеження споживання анонсували з 18:00.

Причиною корегування графіків світла назвали хмарність, яка заважає роботі СЕС.

Чому в Україні відключають світло

З кінця березня армія РФ відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції.

Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже цього тижня, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

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