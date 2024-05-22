22 мая графики отключений электроэнергии в Киеве и еще в четырех регионах начнутся в 19:00.
В четырех областях Украины отключения света начнутся часом ранее
22 мая в Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях отключения света будут действовать с 19:00 до 24:00.
Отметим, что утром Укрэнерго предупреждало, что отключения света для населения и промышленности 22 мая начнутся с 20:00. Хотя накануне вечером ограничения потребления анонсировали с 18:00.
Причиной корректировки графиков света назвали облачность, мешающую работе СЭС.
Почему в Украине отключают свет
С конца марта армия РФ возобновила массированные атаки на энергетические объекты в Украине. В частности, разрушения получили Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипольская ТЭС, а также гидроэлектростанции.
В целом, правительство оценивает потерю генерирующих мощностей на уровне 8 ГВт.
Из-за дефицита мощности в результате обстрелов оператор энергосистемы НЭК "Укрэнерго" с начала мая начал ограничивать энергопитание промышленности, а с 14 мая ограничения электроснабжения распространили на бытовых потребителей.
Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупреждал, что ситуация в энергосистеме может улучшиться на этой неделе, однако полностью избежать отключений не удастся ни летом, ни осенью.
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