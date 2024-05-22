В четырех областях Украины отключения света начнутся раньше — ДТЭК
Категория
Украина
Дата публикации

В четырех областях Украины отключения света начнутся раньше — ДТЭК

ДТЭК
Украина
Читати українською

22 мая графики отключений электроэнергии в Киеве и еще в четырех регионах начнутся в 19:00.

В четырех областях Украины отключения света начнутся часом ранее

22 мая в Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях отключения света будут действовать с 19:00 до 24:00.

Киев, Киевщина, Одесщина, Донетчина, Днепропетровщина: по указанию Укрэнерго, графики отключений сегодня будут действовать с 19:00 до 24:00, говорится в сообщении.

Отметим, что утром Укрэнерго предупреждало, что отключения света для населения и промышленности 22 мая начнутся с 20:00. Хотя накануне вечером ограничения потребления анонсировали с 18:00.

Причиной корректировки графиков света назвали облачность, мешающую работе СЭС.

Почему в Украине отключают свет

С конца марта армия РФ возобновила массированные атаки на энергетические объекты в Украине. В частности, разрушения получили Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипольская ТЭС, а также гидроэлектростанции.

В целом, правительство оценивает потерю генерирующих мощностей на уровне 8 ГВт.

Из-за дефицита мощности в результате обстрелов оператор энергосистемы НЭК "Укрэнерго" с начала мая начал ограничивать энергопитание промышленности, а с 14 мая ограничения электроснабжения распространили на бытовых потребителей.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупреждал, что ситуация в энергосистеме может улучшиться на этой неделе, однако полностью избежать отключений не удастся ни летом, ни осенью.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ждать ли украинцам увеличения тарифов на свет — ответ Минэнерго
Энергосистема Украины
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
В Украине могут вырасти тарифы на свет
Свет
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
В Украине 21 мая планируют выключать свет во всех областях — детали
Электроэнергия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?