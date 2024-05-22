22 мая графики отключений электроэнергии в Киеве и еще в четырех регионах начнутся в 19:00.

В четырех областях Украины отключения света начнутся часом ранее

22 мая в Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях отключения света будут действовать с 19:00 до 24:00.

Киев, Киевщина, Одесщина, Донетчина, Днепропетровщина: по указанию Укрэнерго, графики отключений сегодня будут действовать с 19:00 до 24:00, говорится в сообщении. Поделиться

Отметим, что утром Укрэнерго предупреждало, что отключения света для населения и промышленности 22 мая начнутся с 20:00. Хотя накануне вечером ограничения потребления анонсировали с 18:00.

Причиной корректировки графиков света назвали облачность, мешающую работе СЭС.

Почему в Украине отключают свет

С конца марта армия РФ возобновила массированные атаки на энергетические объекты в Украине. В частности, разрушения получили Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипольская ТЭС, а также гидроэлектростанции.

В целом, правительство оценивает потерю генерирующих мощностей на уровне 8 ГВт.

Из-за дефицита мощности в результате обстрелов оператор энергосистемы НЭК "Укрэнерго" с начала мая начал ограничивать энергопитание промышленности, а с 14 мая ограничения электроснабжения распространили на бытовых потребителей.