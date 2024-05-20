В Украине 21 мая планируют выключать свет во всех областях — детали

Укрэнерго сообщило, что 21 мая по всей территории страны будут применяться графики отключения электроэнергии.

В Украине применят графики отключения света 21 мая

В течение суток 21 мая на всей территории Украины для промышленных и бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Отмечается, что графики могут быть применены при превышении определенных объемов лимитов потребления, диспетчерский центр Укрэнерго уже довел до каждого облэнерго.

Информацию, когда будут применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях, отметили в компании. Поделиться

Там также напомнили, что главная причина применения мер ограничения — последствия ракетных ударов врага по украинским электростанциям. С 22 марта по 8 мая россияне пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак.

Что известно о вероятном сокращении частоты отключений света в Украине

По словам руководителя правления НЭК Укрэнерго Владимира Кудрицкого, потепление позволяет сократить количество аварийных и стабилизационных отключений света благодаря уменьшению нагрузки на энергосистему.

Потепление несколько снизило потребление электроэнергии в Украине. И это, вероятно, позволит не отключать потребителей ночью и утром, как это было на прошлой неделе, — объяснил Кудрицкий.

Однако он предупредил, что полностью отказаться от отключения света в Украине пока невозможно.

Кудрицкий подчеркнул, что необходимость ограничения электропотребления будет сохраняться в течение месяцев летом, осенью и зимой.