В Україні 21 травня планують вимикати світло в усіх областях — деталі

В Україні застосують графіки вимкнення світла 21 травня

Протягом доби 21 травня по всій території України для промислових та побутових споживачів будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії

Про це повідомляє Укренерго.

Зазначається, що графіки можуть бути застосовані при перевищенні визначених обсягів лімітів споживання, які Диспетчерський центр Укренерго вже довів до кожного обленерго.

Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах, зауважили в компанії. Поширити

Там також нагадали, що головна причина застосування заходів обмеження — наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях. З 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.

Що відомо про ймовірне скорочення частоти відключень світла в Україні

За словами керівника правління НЕК “Укренерго” Володимира Кудрицького, потепління дозволяє скоротити кількість аварійних та стабілізаційних відключень світла завдяки зменшенню навантаження на енергосистему.

Потепління дещо знизило рівень споживання електроенергії в Україні. І це, ймовірно, дасть можливість не відключати споживачів упродовж ночі та вранці, як це було минулого тижня, — пояснив Кудрицький.

Однак він попередив, що повністю відмовитись від відключень світла в Україні поки неможливо.

Кудрицький підкреслив, що необхідність обмеження електроспоживання буде зберігатись упродовж місяців влітку, восени та взимку.