У всіх областях України ввели графіки аварійних відключень світла

У всіх регіонах України 14 травня з 21:00 до 24:00 запроваджують контрольовані аварійні відключення світла.

Що відомо про введені графіки аварійних відключень світла в Україні

Як повідомили в “Укренерго”, причина — значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання.

14 травня з 21:00 до 24:00 Укренерго вимушене запровадити контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується. Поширити

Зокрема, 15 травня для промислових споживачів графіки обмеження потужності будуть діяти протягом всієї доби — з 00:00 до 24:00.

​​У Києві ввечері 14 травня ввели екстрені відключення світла. Наразі від електропостачання відключили близько 10% споживачів.

У КМВА зазначили, що відключення у столиці будуть задіяні орієнтовно до 23-00 цієї доби. Для промислових споживачів також є обмеження.

Атаки РФ на українську енергетику

Під час масованого обстрілу України в ніч на 11 квітня росіяни повністю зруйнували Трипільську ТЕС у місті Українка на Київщині. Відтак ПАТ «Центренерго» втратило 100% генерації. До нього входять:

Зміївська ТЕС на Харківщині (знищили росіяни);

Трипільська ТЕС на Київщині (знищили росіяни);

Вуглегірська ТЕС на Донеччині (захопили росіяни).

22 березня російські окупанти вчинили найбільшу від початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему. У Харкові тоді стався блекаут. Серед іншого окупанти вдарили по Дніпровській ГЕС, але загрози прориву греблі немає.

Обидві станції, які входять до складу ДніпроГЕС (ГЕС-1 і ГЕС-2), припинили роботу, водночас ГЕС-2 зазнала критичних пошкоджень.

Після цього росіяни ще кілька разів атакували критичну інфраструктуру. У ніч на 8 травня російські війська масовано атакували Україну ракетами й дронами.

Ціллю стали обʼєкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Після цього дві ГЕС вивели з експлуатації.