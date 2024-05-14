Во всех областях Украины ввели графики аварийных отключений света

Во всех регионах Украины 14 мая с 21:00 до 24:00 вводятся контролируемые аварийные отключения света.

Что известно о введенных графиках аварийных отключений света в Украине

Как сообщили в "Укрэнерго", причина — значительный дефицит электроэнергии в системе в результате российских обстрелов и роста потребления из-за похолодания.

14 мая с 21:00 до 24:00 "Укрэнерго" вынуждено ввести контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается. Поделиться

В частности, 15 мая для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут действовать на протяжении всех суток — с 00:00 до 24:00.

‚ В Киеве вечером 14 мая ввели экстренные отключения света. От электроснабжения отключили около 10% потребителей.

В КМВА отметили, что отключения в столице будут задействованы ориентировочно до 23-00 этих суток. Для промышленных потребителей также есть ограничения.

Атаки РФ на украинскую энергетику

Во время массированного обстрела Украины в ночь на 11 апреля россияне полностью разрушили Трипольскую ТЭС в городе Украинка Киевской области. Следовательно, ПАО «Центрэнерго» потеряло 100% генерации. В него входят:

Змиевская ТЭС в Харьковской области (уничтожили россияне);

Трипольская ТЭС в Киевской области (уничтожили россияне);

Углегорская ТЭС в Донецкой области (захватили россияне).

22 марта российские оккупанты совершили самую большую с начала полномасштабного вторжения комбинированную атаку на украинскую энергосистему. В Харькове тогда случился блекаут. Среди прочего оккупанты ударили по Днепровской ГЭС, но угрозы прорыва плотины нет.

Обе станции, входящие в состав ДнепроГЭС (ГЭС-1 и ГЭС-2), прекратили работу, в то же время ГЭС-2 получила критические повреждения .

После этого россияне еще несколько раз атаковали критическую инфраструктуру. В ночь на 8 мая российские войска массированно атаковали Украину ракетами и дронами.

Целью стали генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях. После этого две ГЭС вывели из эксплуатации .