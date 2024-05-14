Во всех областях Украины ввели графики аварийных отключений света

Во всех регионах Украины 14 мая с 21:00 до 24:00 вводятся контролируемые аварийные отключения света.
Что известно о введенных графиках аварийных отключений света в Украине
Как сообщили в "Укрэнерго", причина — значительный дефицит электроэнергии в системе в результате российских обстрелов и роста потребления из-за похолодания.
В частности, 15 мая для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут действовать на протяжении всех суток — с 00:00 до 24:00.
‚ В Киеве вечером 14 мая ввели экстренные отключения света. От электроснабжения отключили около 10% потребителей.
В КМВА отметили, что отключения в столице будут задействованы ориентировочно до 23-00 этих суток. Для промышленных потребителей также есть ограничения.
Атаки РФ на украинскую энергетику
Во время массированного обстрела Украины в ночь на 11 апреля россияне полностью разрушили Трипольскую ТЭС в городе Украинка Киевской области. Следовательно, ПАО «Центрэнерго» потеряло 100% генерации. В него входят:
Змиевская ТЭС в Харьковской области (уничтожили россияне);
Трипольская ТЭС в Киевской области (уничтожили россияне);
Углегорская ТЭС в Донецкой области (захватили россияне).
22 марта российские оккупанты совершили самую большую с начала полномасштабного вторжения комбинированную атаку на украинскую энергосистему. В Харькове тогда случился блекаут. Среди прочего оккупанты ударили по Днепровской ГЭС, но угрозы прорыва плотины нет.
Обе станции, входящие в состав ДнепроГЭС (ГЭС-1 и ГЭС-2), прекратили работу, в то же время ГЭС-2 получила критические повреждения .
После этого россияне еще несколько раз атаковали критическую инфраструктуру. В ночь на 8 мая российские войска массированно атаковали Украину ракетами и дронами.
Целью стали генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях. После этого две ГЭС вывели из эксплуатации .
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