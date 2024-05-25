В Минэнерго сделали прогноз об отключениях света
Категория
Экономика
Дата публикации

В Минэнерго сделали прогноз об отключениях света

свет
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Сейчас в дневные часы нам помогает именно возобновляемая энергетика балансировать, покрывать наши потребности.

Какой прогноз об отключениях света в Украине

Традиционно, ориентируясь на прошлые годы, летом у нас будет рост потребления. В то же время прогнозируют, что будет и рост производимой электроэнергии из возобновляемых источников.

Об этом в эфире телемарафона замминистра энергетики Светлана Гринчук.

Что касается возобновления к зиме, мы успеваем восстановить к зиме и будем стараться всеми силами (и своими, и с привлечением международных партнеров) сделать все для того, чтобы успеть к осенне-зимнему периоду. Мы понимаем, что дефицит, скорее всего, в системе будет, однако делаем все возможное для того, чтобы он был не так сильно ощутим для наших потребителей, — отметила она.

Почему в Украине отключают свет

С конца марта армия РФ возобновила массированные атаки на энергетические объекты в Украине. В частности, разрушения получили Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипольская ТЭС, а также гидроэлектростанции.

В целом, правительство оценивает потерю генерирующих мощностей на уровне 8 ГВт.

Из-за дефицита мощности в результате обстрелов оператор энергосистемы НЭК "Укрэнерго" с начала мая начал ограничивать энергопитание промышленности, а с 14 мая ограничения электроснабжения распространили на бытовых потребителей.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупреждал, что ситуация в энергосистеме может улучшиться на этой неделе, однако полностью избежать отключений не удастся ни летом, ни осенью.

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