В Минэнерго сделали прогноз об отключениях света

Сейчас в дневные часы нам помогает именно возобновляемая энергетика балансировать, покрывать наши потребности.
Какой прогноз об отключениях света в Украине
Традиционно, ориентируясь на прошлые годы, летом у нас будет рост потребления. В то же время прогнозируют, что будет и рост производимой электроэнергии из возобновляемых источников.
Об этом в эфире телемарафона замминистра энергетики Светлана Гринчук.
Почему в Украине отключают свет
С конца марта армия РФ возобновила массированные атаки на энергетические объекты в Украине. В частности, разрушения получили Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипольская ТЭС, а также гидроэлектростанции.
В целом, правительство оценивает потерю генерирующих мощностей на уровне 8 ГВт.
Из-за дефицита мощности в результате обстрелов оператор энергосистемы НЭК "Укрэнерго" с начала мая начал ограничивать энергопитание промышленности, а с 14 мая ограничения электроснабжения распространили на бытовых потребителей.
Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупреждал, что ситуация в энергосистеме может улучшиться на этой неделе, однако полностью избежать отключений не удастся ни летом, ни осенью.
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