Укрэнерго предупредило о почасовом отключении света 24 мая

24 мая графики отключений электроэнергии будут действовать на протяжении суток во всех регионах Украины из-за дождей и плотной облачности.
Из-за облачности даже днем в энергосистеме Украины будет дефицит
Графики почасовых отключений будут применяться с 00.00 до 24.00 по всей территории Украины для промышленных и бытовых потребителей.
В то же время, ограничения энергопитания не будут действовать для объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения.
В Укрэнерго объясняют, что причиной введения таких графиков является облачность в большинстве областей.
Это мешает солнечным электростанциям работать максимум, поэтому и в дневные часы в украинской энергосистеме будет дефицит.
Почему в Украине отключают свет
С конца марта армия РФ возобновила массированные атаки на энергетические объекты в Украине. В частности, разрушения получили Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипольская ТЭС, а также гидроэлектростанции.
В целом, правительство оценивает потерю генерирующих мощностей на уровне 8 ГВт.
Из-за дефицита мощности в результате обстрелов оператор энергосистемы НЭК "Укрэнерго" с начала мая начал ограничивать энергопитание промышленности, а с 14 мая ограничения электроснабжения распространили на бытовых потребителей.
Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупреждал, что ситуация в энергосистеме может улучшиться на этой неделе, однако полностью избежать отключений не удастся ни летом, ни осенью.
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