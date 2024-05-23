Укрэнерго предупредило о почасовом отключении света 24 мая

24 мая графики отключений электроэнергии будут действовать на протяжении суток во всех регионах Украины из-за дождей и плотной облачности.

Из-за облачности даже днем в энергосистеме Украины будет дефицит

Графики почасовых отключений будут применяться с 00.00 до 24.00 по всей территории Украины для промышленных и бытовых потребителей.

В то же время, ограничения энергопитания не будут действовать для объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения.

В Укрэнерго объясняют, что причиной введения таких графиков является облачность в большинстве областей.

Это мешает солнечным электростанциям работать максимум, поэтому и в дневные часы в украинской энергосистеме будет дефицит.

Отключения могут быть применены при превышении определенных лимитов объемов потребления, которые Диспетчерский центр "Укрэнерго" каждый вечер доводит до каждого облэнерго. Информацию, когда будут применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях, — добавляют в сообщении. Поделиться

Почему в Украине отключают свет

С конца марта армия РФ возобновила массированные атаки на энергетические объекты в Украине. В частности, разрушения получили Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипольская ТЭС, а также гидроэлектростанции.

В целом, правительство оценивает потерю генерирующих мощностей на уровне 8 ГВт.

Из-за дефицита мощности в результате обстрелов оператор энергосистемы НЭК "Укрэнерго" с начала мая начал ограничивать энергопитание промышленности, а с 14 мая ограничения электроснабжения распространили на бытовых потребителей.