Укренерго попередило про погодинне відключення світла 24 травня
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Економіка
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Укренерго попередило про погодинне відключення світла 24 травня

Світло
Джерело:  Укренерго

24 травня графіки відключень електроенергії діятимуть протягом усієї доби у всіх регіонах України через дощі та щільну хмарність.

Через хмарність навіть вдень в енергосистемі України буде дефіцит

Графіки погодинних відключень застосовуватимуться з 00:00 до 24:00 по всій території України для промислових та побутових споживачів.

Водночас обмеження енергоживлення не діятимуть для об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення.

В Укренерго пояснюють, що причиною запровадження таких графіків є щільна хмарність у більшості областей.

Це заважає сонячним електростанціям працювати на максимум, тому й у денні години в українській енергосистемі буде дефіцит. 

Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які Диспетчерський центр "Укренерго" щовечора доводить до кожного обленерго. Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах, - додають у повідомленні.

Чому в Україні відключають світло

З кінця березня армія РФ відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції.

Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже цього тижня, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

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