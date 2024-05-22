За інформацією “Укренерго”, 23 травня в Україні протягом доби відключатимуть світло як промисловим, так і цивільним споживачам.
Що відомо про відключення світла в Україні протягом 23 травня
Там підкреслили, що причиною погодинних відключень є очікувана щільна хмарність на більшості території України, яка не дасть сонячним електростанціям виробити необхідну кількість електрогенерації.
Відповідно, в енергосистемі збільшиться обсяг дефіциту.
При цьому енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.
Що відомо про ключову причину відключень світла по Україні
Головною причиною застосування заходів обмеження є наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях.
З 22 березня по 8 травня росіяни п'ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції.
Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.
При цьому на території Сумської області графіки погодинних відключень на сьогоднішній вечір було скасовано.
А стабілізаційні відключення у Києві, Київській, Одеській, Донецькій, Дніпропетровській областях почнуть діяти з 19:00.
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