За інформацією “Укренерго”, 23 травня в Україні протягом доби відключатимуть світло як промисловим, так і цивільним споживачам.

Що відомо про відключення світла в Україні протягом 23 травня

Графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 24:00, — зазначили в “Укренерго”. Поширити

Там підкреслили, що причиною погодинних відключень є очікувана щільна хмарність на більшості території України, яка не дасть сонячним електростанціям виробити необхідну кількість електрогенерації.

Відповідно, в енергосистемі збільшиться обсяг дефіциту.

Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які Диспетчерський центр "Укренерго" щовечора доводить до кожного обленерго, — пояснили в компанії. Поширити

При цьому енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

Що відомо про ключову причину відключень світла по Україні

Головною причиною застосування заходів обмеження є наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях.

З 22 березня по 8 травня росіяни п'ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції.

Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.

При цьому на території Сумської області графіки погодинних відключень на сьогоднішній вечір було скасовано.

А стабілізаційні відключення у Києві, Київській, Одеській, Донецькій, Дніпропетровській областях почнуть діяти з 19:00.