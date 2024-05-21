Укренерго скасувало денні відключення світла в Україні

"Укренерго" скасувало обмеження споживання в усіх областях 21 травня 11:00 до 17:00. Це стало можливим завдяки зменшенню хмарності в усіх регіонах.

Коли вимикатимуть світло в Україні

Як зазначили в прес-службі, сьогодні з 00:00 до 11:00 в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів діяли графіки погодинних відключень.

Водночас вдень промислові та дахові сонячні електростанції збільшили обсяги виробництва, відповідно дефіцит в енергосистемі зменшився. Також українська енергосистема на запит оператора енергосистеми Польщі зараз приймає надлишки електроенергії з цієї країни.

Увечері графіки погодинних відключень будуть діяти в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів з 17:00 до 24:00.

Що відомо про графіки відключень світла в Україні

За даними "Укренерго", графіки погодинних відключень можуть бути застосовані для зниження рівня споживання при перевищенні визначених лімітів обсягів для кожної області.

Диспетчерський центр "Укренерго" доводить ці ліміти напередодні до кожного обленерго. Якщо область споживає в межах доведеного ліміту, знеструмлення споживачів можуть не застосовуватись. Якщо ліміт перевищено — знеструмлення будуть відбуватись за опублікованим обленерго графіком.

Інформацію, коли саме можуть бути застосовані відключення, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.