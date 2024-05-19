За словами керівника правління НЕК “Укренерго” Володимира Кудрицького, потепління дозволяє скоротити кількість аварійних та стабілізаційних відключень світла завдяки зменшенню навантаження на енергосистему.

Що відомо про ймовірне скорочення частоти відключень світла в Україні

Потепління дещо знизило рівень споживання електроенергії в Україні. І це, ймовірно, дасть можливість не відключати споживачів упродовж ночі та вранці, як це було минулого тижня, — пояснив Кудрицький. Поширити

Однак він попередив, що повністю відмовитись від відключень світла в Україні поки неможливо.

Він підкреслив, що необхідність обмеження електроспоживання буде зберігатись упродовж місяців влітку, восени та взимку.

Відключення світла, як пояснив Кудрицький, будуть до того часу, поки не вдасться відновити пошкоджені російськими атаками об’єкти генерації.

Що відомо про роботу з відновлення пошкодженої армією РФ енергосистеми

За інформацією ДТЕК, протягом двох останніх днів 17-18 травня енергетики повернули електропостачання 21 тис сімей на території Донецької та Дніпропетровської областей.

Зазначається, що цілі окремі населені пункти на території регіонів було знеструмлено через обстріли злочинної армії РФ.

На Донеччині, де не вщухають бої, енергетикам вдалось повернути світло у 19,6 тисяч домівок.

Від ворожих обстрілів також продовжують страждати населені пункти та критична інфраструктура у Дніпропетровській області.

Особливо страждає південь регіону, наближений до зони бойових дій. Тут вдалося відновити електропостачання домівок 1,6 тис родин.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, фахівці ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити попри небезпеку та обстріли.