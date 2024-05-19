По словам руководителя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, потепление позволяет сократить количество аварийных и стабилизационных отключений света благодаря уменьшению нагрузки на энергосистему.

Что известно о вероятном сокращении частоты отключений света в Украине.

Потепление несколько снизило потребление электроэнергии в Украине. И это, вероятно, позволит не отключать потребителей ночью и утром, как это было на прошлой неделе, — объяснил Кудрицкий. Поделиться

Однако он предупредил, что полностью отказаться от отключения света в Украине пока невозможно.

Он подчеркнул, что необходимость ограничения электропотребления будет сохраняться в течение месяцев летом, осенью и зимой.

Отключение света, как пояснил Кудрицкий, будет до тех пор, пока не удастся восстановить поврежденные российскими атаками объекты генерации.

Что известно о работе по восстановлению поврежденной армией РФ энергосистемы

По информации ДТЭК, в течение двух последних дней 17-18 мая энергетики вернули электроснабжение 21 тыс. семей на территории Донецкой и Днепропетровской областей.

Отмечается, что целые отдельные населенные пункты на территории регионов были обесточены из-за обстрелов преступной армии РФ.

На Донетчине, где не утихают бои, энергетикам удалось вернуть свет в 19,6 тысячи домов.

От вражеских обстрелов продолжают страдать населенные пункты и критическая инфраструктура в Днепропетровской области.

Особенно страдает юг региона, приближенный к зоне боевых действий. Здесь удалось возобновить электроснабжение домов 1,6 тыс. семей.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, специалисты ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать, несмотря на опасность и обстрелы.