Делаем простые вещи, которые зависят от каждого из нас, чтобы уменьшить их количество и продолжительность. Первый шаг к этому — энергоэффективное потребление на протяжении всех суток. Если вы можете отказаться от мощных электроприборов — сделайте это. Будем сознательными — позаботимся о свете дома вместе! — отмечают в ДТЭК.