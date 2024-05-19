В "Укрэнерго" предупредили, что вечером 20 мая по всей Украине запланированы почасовые отключения электроэнергии.
Что известно об отключении света в Украине 20 мая
В то же время, свет не будут отключать объектам критической инфраструктуры.
Что говорят в ДТЭК
В ДТЭК отмечают, что ситуация в украинской энергосистеме остается сложной.
При возникновении дефицита электроэнергии в Украине сразу же вводятся эктренные или стабилизационные отключения света.
В компании добавили, что наиболее энергозатратными приборами в доме являются электроплита, кондиционер, фен, электрочайник, утюг, бойлер, пылесос, электрическая духовая печь, кофемашина, микроволновка, стиральная машина и электрообогреватель.
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