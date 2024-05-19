В "Укрэнерго" анонсировали отключения света по Украине 20 мая
Категория
Украина
Дата публикации

В "Укрэнерго" анонсировали отключения света по Украине 20 мая

Энергосистема Украины
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Источник:  Укрэнерго

В "Укрэнерго" предупредили, что вечером 20 мая по всей Украине запланированы почасовые отключения электроэнергии.

Что известно об отключении света в Украине 20 мая

Завтра, 20 мая, с 18:00 до 24:00 для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений, говорится в сообщении оператора энергосистемы.

В то же время, свет не будут отключать объектам критической инфраструктуры.

Что говорят в ДТЭК

В ДТЭК отмечают, что ситуация в украинской энергосистеме остается сложной.

При возникновении дефицита электроэнергии в Украине сразу же вводятся эктренные или стабилизационные отключения света.

Делаем простые вещи, которые зависят от каждого из нас, чтобы уменьшить их количество и продолжительность. Первый шаг к этому — энергоэффективное потребление на протяжении всех суток. Если вы можете отказаться от мощных электроприборов — сделайте это. Будем сознательными — позаботимся о свете дома вместе! — отмечают в ДТЭК.

В компании добавили, что наиболее энергозатратными приборами в доме являются электроплита, кондиционер, фен, электрочайник, утюг, бойлер, пылесос, электрическая духовая печь, кофемашина, микроволновка, стиральная машина и электрообогреватель.

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