В "Укренерго" попередили, що ввечері 20 травня по всій Україні заплановано погодинні відключення електроенергії.
Що відомо про відключення світла в Україні 20 травня
Водночас світло не будуть відключати об'єктам критичної інфраструктури.
Що кажуть у ДТЕК
У ДТЕК зазначають, що ситуація в українській енергосистемі залишається складною.
У разі виникнення дефіциту електроенергії в Україні одразу ж запроваджуються ектрені або стабілізаційні відключення світла.
У компанії додали, що найбільш енерговитратними приладами в оселі є електроплита, кондиціонер, фен, електрочайник, праска, бойлер, пилосос, електрична духова піч, кавова машина, мікрохвильова піч, пральна машина та електрообігрівач.
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