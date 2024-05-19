В "Укренерго" анонсували відключення світла по Україні 20 травня
Категорія
Україна
Дата публікації

В "Укренерго" анонсували відключення світла по Україні 20 травня

Енергосистема України
Джерело:  Укренерго

В "Укренерго" попередили, що ввечері 20 травня по всій Україні заплановано погодинні відключення електроенергії. 

Що відомо про відключення світла в Україні 20 травня

Завтра, 20 травня, з 18:00 до 24:00 для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України будуть діяти графіки погодинних відключень, — йдеться у повідомленні оператора енергосистеми.

Водночас світло не будуть відключати об'єктам критичної інфраструктури.

Що кажуть у ДТЕК

У ДТЕК зазначають, що ситуація в українській енергосистемі залишається складною.

У разі виникнення дефіциту електроенергії в Україні одразу ж запроваджуються ектрені або стабілізаційні відключення світла. 

Робімо прості речі, які залежать від кожного з нас, щоб зменшити їх кількість і тривалість Найперший крок до цього — енергоефективне споживання протягом всієї доби. Якщо ви можете відмовитись від якихось потужних електроприладів — зробіть це. Будьмо свідомими — потурбуймося про світло вдома разом! — зазначають в ДТЕК.

У компанії додали, що найбільш енерговитратними приладами в оселі є електроплита, кондиціонер, фен, електрочайник, праска, бойлер, пилосос, електрична духова піч, кавова машина, мікрохвильова піч, пральна машина та електрообігрівач.

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