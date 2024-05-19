Робімо прості речі, які залежать від кожного з нас, щоб зменшити їх кількість і тривалість Найперший крок до цього — енергоефективне споживання протягом всієї доби. Якщо ви можете відмовитись від якихось потужних електроприладів — зробіть це. Будьмо свідомими — потурбуймося про світло вдома разом! — зазначають в ДТЕК.