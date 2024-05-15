У деяких областях України скасували екстрені відключення світла
Категорія
Україна
Дата публікації

У деяких областях України скасували екстрені відключення світла

ДТЕК
світло

Екстрені відключення світла скасували в Києві, Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

У низці областей України скасовано екстрені відключення світла

Як зазначається, станом на 09:00 15 травня екстрені відключення в Києві, Київській області, на Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині скасовано. 

Проте ситуація в енергосистемі залишається складною, тому просять ощадливо використовувати електроенергію.

Проте як повідомили в “Укренерго”, було застосовано контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів по всій Україні.

Аварійні відключення поновили о 06:40, а тривали вони до 09:00. Енергоживлення обʼєктів критичної інфраструктури не обмежували.

Причина відключень — це збільшення дефіциту електроенергії, оскільки через похолодання споживання зросло, а енергосистема суттєво пошкоджена через російські обстріли.

До того ж для промислових споживачів діють графіки обмеження потужності з 00:00 до 24:00 протягом 15 квітня

Атаки РФ на українську енергетику

Під час масованого обстрілу України в ніч на 11 квітня росіяни повністю зруйнували Трипільську ТЕС у місті Українка на Київщині. Відтак ПАТ «Центренерго» втратило 100% генерації. До нього входять:

  • Зміївська ТЕС на Харківщині (знищили росіяни);

  • Трипільська ТЕС на Київщині (знищили росіяни);

  • Вуглегірська ТЕС на Донеччині (захопили росіяни).

22 березня російські окупанти вчинили найбільшу від початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему. У Харкові тоді стався блекаут. Серед іншого окупанти вдарили по Дніпровській ГЕС, але загрози прориву греблі немає.

Обидві станції, які входять до складу ДніпроГЕС (ГЕС-1 і ГЕС-2), припинили роботу, водночас ГЕС-2 зазнала критичних пошкоджень.

Після цього росіяни ще кілька разів атакували критичну інфраструктуру. У ніч на 8 травня російські війська масовано атакували Україну ракетами й дронами.

Ціллю стали обʼєкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Після цього дві ГЕС вивели з експлуатації.

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