В некоторых областях Украины отменили экстренные отключения света

Экстренные отключения света были отменены в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях.

В ряде областей Украины отменены экстренные отключения света

Как отмечается, по состоянию на 09.00 15 мая экстренные отключения в Киеве, Киевской области, Одесской, Донбассе и Днепропетровщине отменены.

Однако ситуация в энергосистеме остается сложной, поэтому просят экономно использовать электроэнергию.

Однако, как сообщили в "Укрэнерго", были применены контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей по всей Украине.

Аварийные отключения возобновили в 06:40, а продолжались до 09:00. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивали.

Причина отключений — это увеличение дефицита электроэнергии, поскольку из-за похолодания потребление выросло, а энергосистема существенно повреждена из-за российских обстрелов.

К тому же для промышленных потребителей действуют графики ограничения мощности с 00:00 до 24:00 в течение 15 апреля.

Атаки РФ на украинскую энергетику

Во время массированного обстрела Украины в ночь на 11 апреля россияне полностью разрушили Трипольскую ТЭС в городе Украинка Киевской области. Следовательно, ПАО «Центрэнерго» потеряло 100% генерации. В него входят:

Змиевская ТЭС в Харьковской области (уничтожили россияне);

Трипольская ТЭС в Киевской области (уничтожили россияне);

Углегорская ТЭС в Донецкой области (захватили россияне).

22 марта российские оккупанты совершили самую большую с начала полномасштабного вторжения комбинированную атаку на украинскую энергосистему. В Харькове тогда случился блекаут. Среди прочего оккупанты ударили по Днепровской ГЭС, но угрозы прорыва плотины нет.

Обе станции, входящие в состав ДнепроГЭС (ГЭС-1 и ГЭС-2), прекратили работу, в то же время ГЭС-2 получила критические повреждения.

После этого россияне еще несколько раз атаковали критическую инфраструктуру. В ночь на 8 мая российские войска массированно атаковали Украину ракетами и дронами.