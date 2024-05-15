В некоторых областях Украины отменили экстренные отключения света

Экстренные отключения света были отменены в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях.
В ряде областей Украины отменены экстренные отключения света
Как отмечается, по состоянию на 09.00 15 мая экстренные отключения в Киеве, Киевской области, Одесской, Донбассе и Днепропетровщине отменены.
Однако ситуация в энергосистеме остается сложной, поэтому просят экономно использовать электроэнергию.
Однако, как сообщили в "Укрэнерго", были применены контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей по всей Украине.
Аварийные отключения возобновили в 06:40, а продолжались до 09:00. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивали.
Причина отключений — это увеличение дефицита электроэнергии, поскольку из-за похолодания потребление выросло, а энергосистема существенно повреждена из-за российских обстрелов.
К тому же для промышленных потребителей действуют графики ограничения мощности с 00:00 до 24:00 в течение 15 апреля.
Атаки РФ на украинскую энергетику
Во время массированного обстрела Украины в ночь на 11 апреля россияне полностью разрушили Трипольскую ТЭС в городе Украинка Киевской области. Следовательно, ПАО «Центрэнерго» потеряло 100% генерации. В него входят:
Змиевская ТЭС в Харьковской области (уничтожили россияне);
Трипольская ТЭС в Киевской области (уничтожили россияне);
Углегорская ТЭС в Донецкой области (захватили россияне).
22 марта российские оккупанты совершили самую большую с начала полномасштабного вторжения комбинированную атаку на украинскую энергосистему. В Харькове тогда случился блекаут. Среди прочего оккупанты ударили по Днепровской ГЭС, но угрозы прорыва плотины нет.
Обе станции, входящие в состав ДнепроГЭС (ГЭС-1 и ГЭС-2), прекратили работу, в то же время ГЭС-2 получила критические повреждения.
После этого россияне еще несколько раз атаковали критическую инфраструктуру. В ночь на 8 мая российские войска массированно атаковали Украину ракетами и дронами.
Целью стали генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях. После этого две ГЭС вывели из эксплуатации .
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