Кого затронули отключения света в Киеве и области — ответ КГВА
Категория
Украина
Дата публикации

Кого затронули отключения света в Киеве и области — ответ КГВА

КГВА
Отключения света в Киеве
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В КМВА сообщили, что в настоящее время отключение света в Киеве затронули только 10% потребителей.

Что известно об отключении света в Киеве и области

После ракетных ударов врага по энергогенерирующим объектам в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит. Причина — масштабные повреждения украинских электростанций, по которым они не могут производить столько же электроэнергии, как до атаки. В связи с этими причинами и увеличением потребления (через прохладную погоду) в Киеве вводятся графики аварийных отключений, в том числе и для населения, — отмечается в сообщении КМВА.

Отмечается, что отключения света начнут применять ориентировочно до 23-00 14 мая.

Для промышленных потребителей также есть ограничения.

Что известно об отключениях по региону

Руководитель Киевской ОВА Руслан Кравченко предупредил, что свет в Киевской области будут выключать без предупреждения.

По его словам, пока нет графиков отключения.

По словам чиновника, в энергосистеме страны сложная ситуация из-за постоянных вражеских обстрелов.

Как сообщает ДТЭК Киевские региональные электросети, мероприятия введены распоряжением НЭК Укрэнерго.

Свет будут выключать без предупреждения — графики не действуют. Энергетики делают невозможное, чтобы стабилизировать ситуацию, подчеркнул Кравченко.

Глава Киевской ОВА также подчеркнул, что каждый из жителей области должен поддержать страну. Потому он попросил всех потребителей сократить потребление электроэнергии.

Кравченко также отметил, что вместе украинцы помогут энергетикам как можно быстрее вернуть свет в жилище.

В Укрэнерго предупредили: 15 мая для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут действовать на протяжении всех суток — с 00:00 до 24:00.

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