В КМВА сообщили, что в настоящее время отключение света в Киеве затронули только 10% потребителей.
Что известно об отключении света в Киеве и области
Отмечается, что отключения света начнут применять ориентировочно до 23-00 14 мая.
Для промышленных потребителей также есть ограничения.
Что известно об отключениях по региону
Руководитель Киевской ОВА Руслан Кравченко предупредил, что свет в Киевской области будут выключать без предупреждения.
По его словам, пока нет графиков отключения.
По словам чиновника, в энергосистеме страны сложная ситуация из-за постоянных вражеских обстрелов.
Как сообщает ДТЭК Киевские региональные электросети, мероприятия введены распоряжением НЭК Укрэнерго.
Глава Киевской ОВА также подчеркнул, что каждый из жителей области должен поддержать страну. Потому он попросил всех потребителей сократить потребление электроэнергии.
Кравченко также отметил, что вместе украинцы помогут энергетикам как можно быстрее вернуть свет в жилище.
В Укрэнерго предупредили: 15 мая для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут действовать на протяжении всех суток — с 00:00 до 24:00.
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