У КМВА повідомили, що наразі відключення світла у Києві торкнулись лише 10% споживачів.

Що відомо про відключення світла у Києві та області

Після ракетних ударів ворога по енергогенеруючих обʼєктах в енергосистемі України зберігається значний дефіцит. Причина — масштабні пошкодження українських електростанцій, через які вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атаки. В звʼязку із цими причинами та та збільшенням споживання (через прохолодну погоду) в Києві вводяться графіки аварійних відключень, в тому числі і для населення, — зазначається у повідомленні КМВА. Поширити

Зазначається, що відключення світла почнуть застосовувати орієнтовно до 23-00 14 травня.

Для промислових споживачів так само є обмеження.

Що відомо про відключення по регіону

Керівник Київської ОВА Руслан Кравченко попередив, що світло на Київщині вимикатимуть без попередження.

За його словами, наразі не має графіків відключення.

За словами посадовця, в енергосистемі країни складна ситуація через постійні ворожі обстріли.

Як повідомляє ДТЕК Київські регіональні електромережі, заходи введені розпорядженням НЕК Укренерго.

Світло вимикатимуть без попередження — графіки не діють. Енергетики роблять неможливе, щоб стабілізувати ситуацію, — підкреслив Кравченко. Поширити

Очільник Київської ОВА також підкреслив, що кожен з жителів області має підтримати країну. Тому він попросив всіх споживачів скоротити споживання електроенергії.

Кравченко також зауважив, що разом українці допоможуть енергетикам якнайшвидше повернути світло в оселі.

В Укренерго попередили: 15 травня для промислових споживачів графіки обмеження потужності будуть діяти протягом всієї доби — з 00:00 до 24:00.