У КМВА повідомили, що наразі відключення світла у Києві торкнулись лише 10% споживачів.
Що відомо про відключення світла у Києві та області
Зазначається, що відключення світла почнуть застосовувати орієнтовно до 23-00 14 травня.
Для промислових споживачів так само є обмеження.
Що відомо про відключення по регіону
Керівник Київської ОВА Руслан Кравченко попередив, що світло на Київщині вимикатимуть без попередження.
За його словами, наразі не має графіків відключення.
За словами посадовця, в енергосистемі країни складна ситуація через постійні ворожі обстріли.
Як повідомляє ДТЕК Київські регіональні електромережі, заходи введені розпорядженням НЕК Укренерго.
Очільник Київської ОВА також підкреслив, що кожен з жителів області має підтримати країну. Тому він попросив всіх споживачів скоротити споживання електроенергії.
Кравченко також зауважив, що разом українці допоможуть енергетикам якнайшвидше повернути світло в оселі.
В Укренерго попередили: 15 травня для промислових споживачів графіки обмеження потужності будуть діяти протягом всієї доби — з 00:00 до 24:00.
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