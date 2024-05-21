Укренерго попередило про погодинне відключення світла 22 травня

22 травня графіки погодинних відключень електрики діятимуть для побутових і промислових споживачів у всіх регіонах України.
В Україні знову застосують графіки відключень світла
22 травня графіки погодинних відключень будуть діяти на всій території України.
Про це повідомляє компанія Укренерго.
Графіки погодинних відключень будуть застосовані з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00 22 травня по всій території України. Водночас такі обмеження Укренерго не прогнозує з 07:00 до 18:00.
Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.
Кабмін доручив розробити справедливі графіки відключень світла
Міністерство енергетики та Укренерго розроблять проєкт постанови щодо справедливих графіків відключень електроенергії у споживачів.
Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.
За його словами, документ також має містити перелік критично важливих об’єктів, що потребують пріоритетного електропостачання, та черговість розподілу граничної потужності між іншими споживачами.
Прем'єр-міністр додав, що держава продовжує забезпечувати критичну інфраструктуру альтернативними засобами генерації.
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