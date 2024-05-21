Укренерго попередило про погодинне відключення світла 22 травня

22 травня графіки погодинних відключень електрики діятимуть для побутових і промислових споживачів у всіх регіонах України.

В Україні знову застосують графіки відключень світла

22 травня графіки погодинних відключень будуть діяти на всій території України.

Про це повідомляє компанія Укренерго.

Графіки погодинних відключень будуть застосовані з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00 22 травня по всій території України. Водночас такі обмеження Укренерго не прогнозує з 07:00 до 18:00.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

Кабмін доручив розробити справедливі графіки відключень світла

Міністерство енергетики та Укренерго розроблять проєкт постанови щодо справедливих графіків відключень електроенергії у споживачів.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Принципово, щоб графіки вимкнень споживачів були раціональними, справедливими та рівномірними. Міненерго та Укренерго надано доручення розробити проєкт відповідної урядової постанови щодо справедливих графіків вимкнень споживачів. Денис Шмигаль Прем’єр-міністр України

За його словами, документ також має містити перелік критично важливих об’єктів, що потребують пріоритетного електропостачання, та черговість розподілу граничної потужності між іншими споживачами.

Прем'єр-міністр додав, що держава продовжує забезпечувати критичну інфраструктуру альтернативними засобами генерації.