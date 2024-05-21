Укрэнерго предупредило о почасовом отключении света 22 мая

22 мая графики почасовых отключений электричества будут действовать для бытовых и промышленных потребителей во всех регионах Украины.
В Украине снова применят графики отключений света
22 мая графики почасовых отключений будут действовать на всей территории Украины.
Об этом сообщает компания Укрэнерго.
Графики почасовых отключений будут использованы с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00 22 мая по всей территории Украины. В то же время, такие ограничения Укрэнерго не прогнозирует с 07:00 до 18:00.
Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.
Кабмин поручил разработать справедливые графики отключений света
Министерство энергетики и Укрэнерго разработают проект постановления о справедливых графиках отключений электроэнергии у потребителей.
Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
По его словам, документ также должен содержать перечень критически важных объектов, нуждающихся в приоритетном электроснабжении, и очередность распределения предельной мощности между другими потребителями.
Премьер-министр добавил, что государство продолжает снабжать критическую инфраструктуру альтернативными средствами генерации.
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