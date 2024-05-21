Укрэнерго предупредило о почасовом отключении света 22 мая
Категория
Экономика
Дата публикации

Укрэнерго предупредило о почасовом отключении света 22 мая

Энергосистема
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Источник:  Укрэнерго

22 мая графики почасовых отключений электричества будут действовать для бытовых и промышленных потребителей во всех регионах Украины.

В Украине снова применят графики отключений света

22 мая графики почасовых отключений будут действовать на всей территории Украины.

Об этом сообщает компания Укрэнерго.

Графики почасовых отключений будут использованы с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00 22 мая по всей территории Украины. В то же время, такие ограничения Укрэнерго не прогнозирует с 07:00 до 18:00.

Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

Кабмин поручил разработать справедливые графики отключений света

Министерство энергетики и Укрэнерго разработают проект постановления о справедливых графиках отключений электроэнергии у потребителей.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Принципиально, чтобы графики отключения потребителей были рациональными, справедливыми и равномерными. Минэнерго и Укрэнерго предоставлено поручение разработать проект соответствующего правительственного постановления по справедливым графикам отключений потребителей.

Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины

По его словам, документ также должен содержать перечень критически важных объектов, нуждающихся в приоритетном электроснабжении, и очередность распределения предельной мощности между другими потребителями.

Премьер-министр добавил, что государство продолжает снабжать критическую инфраструктуру альтернативными средствами генерации.

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