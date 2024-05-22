По информации Укрэнерго, 23 мая в Украине в течение суток будут отключать свет как промышленным, так и гражданским потребителям.

Что известно об отключении света в Украине в течение 23 мая

Графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00:00 до 24:00, — отметили в "Укрэнерго". Поделиться

Там подчеркнули, что причиной почасовых отключений является ожидаемая плотная облачность на большинстве территории Украины, которая не позволит солнечным электростанциям выработать необходимое количество электрогенерации.

Соответственно, в энергосистеме увеличится объем дефицита.

Отключения могут быть применены при превышении определенных лимитов объемов потребления, которые Диспетчерский центр "Укрэнерго" каждый вечер доводит до каждого облэнерго, — пояснили в компании. Поделиться

При этом энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

Что известно о ключевой причине отключения света по Украине.

Главной причиной применения мер ограничения являются последствия ракетных ударов врага по украинским электростанциям.

С 22 марта по 8 мая россияне пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции.

Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак.

При этом на территории Сумской области график почасовых отключений на сегодняшний вечер был отменен.

Стабилизационные же отключения в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской областях начнут действовать с 19:00.