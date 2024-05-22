По информации Укрэнерго, 23 мая в Украине в течение суток будут отключать свет как промышленным, так и гражданским потребителям.
Что известно об отключении света в Украине в течение 23 мая
Там подчеркнули, что причиной почасовых отключений является ожидаемая плотная облачность на большинстве территории Украины, которая не позволит солнечным электростанциям выработать необходимое количество электрогенерации.
Соответственно, в энергосистеме увеличится объем дефицита.
При этом энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.
Что известно о ключевой причине отключения света по Украине.
Главной причиной применения мер ограничения являются последствия ракетных ударов врага по украинским электростанциям.
С 22 марта по 8 мая россияне пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции.
Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак.
При этом на территории Сумской области график почасовых отключений на сегодняшний вечер был отменен.
Стабилизационные же отключения в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской областях начнут действовать с 19:00.
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