Фахівці Укренерго пояснили, як погодні умови впливають на генерацію електроенергії та до чого готуватися українцям.

Як погода в Україні впливає на генерацію електроенергії

На ефективність роботи сонячних електростанцій значно впливає погода. Кількість сонячних променів, які досягають поверхні землі, залежить від ступеня хмарності. При цьому промені, які проходять через хмари, заломлюються та падають на панель під іншим кутом.

Іншим фактором є дощ, адже саме дощові хмари зводять генерацію сонячної панелі нанівець.

Сильна спека також негативно впливає на роботу сонячних панелей і за надвисоких температур вироблення сонячної енергії буде нижчим, ніж зараз. А споживання буде вищим, адже люди вмикатимуть кондиціонери та вентилятори. Тому в спекотні місяці графіки відключень можуть бути жорсткішими,– попереджають в Укренерго. Поширити

Варто зазначити, що якщо день був сонячним, то він впливає на енергозабезпечення не лише вдень, а й увечері. Гідроакумулючі станції за день накопичують воду і спрацьовують її під час вечірніх годин, чим зменшують необхідність обмежень.

Енергетики підсумовують, що залежність української енергосистеми від погодних умов — це сувора реальність, яку спричинили російські удари по електростанціях.

Тому у найближчій перспективі до графіків відключень доведеться звикнути.

В якому стані зараз енергосистема України

В Укренерго розповіли, що до початку російських прицільних атак по енергосистемі українські електростанції мали удвічі більше потужностей виробляти електроенергію. Якщо десь зростало споживання — диспетчер просто давав команду включити в роботу додатковий енергоблок на теплоелектростанції.

Однак з 22 березня по 8 травня Росія розбила майже всі великі ТЕС масованими ракетно-дроновими атаками.

Певний час швидко покривати споживання допомагали гідроелектростанції, які також суттєво пошкоджені російськими ракетами. Але ті, що залишились, працювали на межі можливостей завдяки паводку.