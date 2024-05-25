Увечері 25 травня у всіх регіонах України можуть вимкнути світло
Категорія
Україна
Дата публікації

Увечері 25 травня у всіх регіонах України можуть вимкнути світло

Світло
Джерело:  Укренерго

У суботу, 25 травня, в Україні можуть бути довші відключення світла - не дві години, як планувалося. 

Відключення світла в Україні прогнозують з 20:00 до 00:00

Про це у своєму Facebook повідомив гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко. Інформацію підтвердили пресслужби НЕК "Укренерго" і ДТЕК.

Сьогодні, 25 травня, в усіх регіонах України подовжено термін обмеження споживання для побутових і промислових споживачів. Тепер застосування графіків погодинних відключень можливе від 20:00 до 24:00, - повідомили в НЕК.

Про те, що "Укренерго" змінив години введення лімітів на 25 травня, підтвердили у ДТЕК. Зазначається, що продовж дня відключення не передбачені. Графіки застосують ввечері. Вони будуть на дві години довшими, ніж передбачалося. 

Чому в Україні відключають світло

З кінця березня армія РФ відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції.

Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже цього тижня, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

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