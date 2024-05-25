В субботу, 25 мая, в Украине могут быть более длинные отключения света - не два часа, как планировалось.
Отключение света в Украине прогнозируют с 20:00 до 00:00
Об этом в своем Facebook сообщил гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко. Информацию подтвердили пресс-службы НЭК "Укрэнерго" и ДТЭК.
О том, что "Укрэнерго" сменил часы введения лимитов на 25 мая, подтвердили в ДТЭК. Отмечается, что в течение дня отключения не предусмотрены. Графики применят вечером. Они будут на два часа длиннее, чем предполагалось.
Почему в Украине отключают свет
С конца марта армия РФ возобновила массированные атаки на энергетические объекты в Украине. В частности, разрушения получили Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипольская ТЭС, а также гидроэлектростанции.
В целом, правительство оценивает потерю генерирующих мощностей на уровне 8 ГВт.
Из-за дефицита мощности в результате обстрелов оператор энергосистемы НЭК "Укрэнерго" с начала мая начал ограничивать энергопитание промышленности, а с 14 мая ограничения электроснабжения распространили на бытовых потребителей.
Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупреждал, что ситуация в энергосистеме может улучшиться на этой неделе, однако полностью избежать отключений не удастся ни летом, ни осенью.
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