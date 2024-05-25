В субботу, 25 мая, в Украине могут быть более длинные отключения света - не два часа, как планировалось.

Отключение света в Украине прогнозируют с 20:00 до 00:00

Об этом в своем Facebook сообщил гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко. Информацию подтвердили пресс-службы НЭК "Укрэнерго" и ДТЭК.

Сегодня, 25 мая, во всех регионах Украины продлен срок ограничения потребления бытовых и промышленных потребителей. Теперь применение графиков почасовых отключений возможно с 20:00 до 24:00, сообщили в НЭК. Поделиться

О том, что "Укрэнерго" сменил часы введения лимитов на 25 мая, подтвердили в ДТЭК. Отмечается, что в течение дня отключения не предусмотрены. Графики применят вечером. Они будут на два часа длиннее, чем предполагалось.

Почему в Украине отключают свет

С конца марта армия РФ возобновила массированные атаки на энергетические объекты в Украине. В частности, разрушения получили Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипольская ТЭС, а также гидроэлектростанции.

В целом, правительство оценивает потерю генерирующих мощностей на уровне 8 ГВт.

Из-за дефицита мощности в результате обстрелов оператор энергосистемы НЭК "Укрэнерго" с начала мая начал ограничивать энергопитание промышленности, а с 14 мая ограничения электроснабжения распространили на бытовых потребителей.