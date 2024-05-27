Когда графики отключений света в Украине станут жестче — ответ Укрэнерго
Категория
Экономика
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Когда графики отключений света в Украине станут жестче — ответ Укрэнерго

Солнечные электропанели
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Источник:  Укрэнерго

Специалисты Укрэнерго объяснили, как погодные условия влияют на генерацию электроэнергии и к чему готовиться украинцам.

Как погода в Украине влияет на генерацию электроэнергии

На эффективность работы солнечных электростанций оказывает значительное влияние погода. Количество солнечных лучей, достигающих поверхности земли, зависит от степени облачности. При этом лучи, проходящие через облака, преломляются и падают на панель под другим углом.

Другим фактором является дождь, ведь именно дождевые облака сводят генерацию солнечной панели к нулю.

Сильная жара также негативно влияет на работу солнечных панелей и при сверхвысоких температурах выработка солнечной энергии будет ниже, чем сейчас. А потребление будет выше, ведь люди будут включать кондиционеры и вентиляторы. Поэтому в жаркие месяцы графики отключений могут быть более жесткими, – предупреждают в Укрэнерго.

Следует отметить, что если день был солнечным, то он влияет на энергообеспечение не только днем, но и вечером. Гидроаккумулирующие станции за день накапливают воду и срабатывают ее во время вечерних часов, чем уменьшают необходимость ограничений.

Энергетики подытоживают, что зависимость украинской энергосистемы от погодных условий — это суровая реальность, вызванная российскими ударами по электростанциям.

Поэтому в ближайшей перспективе к графикам отключений придется привыкнуть.

В каком состоянии сейчас энергосистема Украины

В Укрэнерго рассказали, что к началу российских прицельных атак по энергосистеме украинские электростанции должны были вдвое больше мощностей производить электроэнергию. Если где-то росло потребление, диспетчер просто давал команду включить в работу дополнительный энергоблок на теплоэлектростанции.

Однако с 22 марта по 8 мая Россия разбила почти все крупные ТЭС массированными ракетно-дроновыми атаками.

Некоторое время быстро покрывать потребление помогали гидроэлектростанции, также существенно поврежденные российскими ракетами. Но оставшиеся работали на грани возможностей благодаря паводку.

Сейчас половодье идет на убыль и скоро закончится. Также сейчас началась ремонтная кампания на атомных электростанциях, чтобы подготовить их к зиме. Импорта электроэнергии тоже недостаточно.

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