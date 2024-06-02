В Україні застосовують екстрені відключення світла

В “Укренерго” повідомили, що на тлі важкої ситуації в енергосистемі в Україні 2 червня застосовуватимуться екстрені відключення світла.

Що відомо про застосування екстрених відключень світла

В Укренерго зазначили, що наразі екстренні відключення світла задіяно у Київській області та ще 5 регіонах України.

Екстрені відключення: Київ, Київська область, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина, — підкреслили представники ДТЕК. Поширити

Енергетики наголошують, що на жаль, важка ситуація в енергосистемі після обстрілів РФ триває.

Тому за вказівкою "Укренерго", застосовуються екстрені відключення. Енергетики по всій країні роблять все можливе, щоб стабілізувати ситуацію, — підкреслили в компанії. Поширити

В яких ще регіонах України запроваджені екстрені відключення світла

Крім того, за даними обленерго, на території Сумської області введені графіки аварійних відключень.

Аналогічна ситуація і в Миколаївській, і у Чернігівській областях.

Також до списку областей, де запроваджені аварійні відключення, додались Полтавська, Черкаська області.

У ніч проти 1 червня російська армія атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК та серйозно пошкодила обладнання.

Гендиректор Yasno Сергій Коваленко зазначив, що відключення застосовують по всій території України.