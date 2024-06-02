За інформацією КМВА, у неділю, 2 червня, у Києві діятимуть довші графіки відключень світла.

Як діятимуть графіки відключень світла у Києві 2 червня

У КМВА зазначили, що запровадження стабілізаційних графіків відключень світла у столиці відбуватиметься за вказівкою "Укренерго".

Графіки діятимуть з 00:00 до 05:00, а також з 18:00 до 24:00, — пояснив один з представників КМВА. Поширити

Напередодні ввечері в заяві "Укренерго" йшлося про те, що у неділю, 2 травня, години відключень світла будуть такими: з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00 для побутових та промислових споживачів в усіх регіонах України.

У столиці сьогодні двічі по одній годині збільшуватиметься період відключення світла.

У КМДА додали, що виділених "Укренерго" лімітів вистачить забезпечити приблизно 76% потреб Києва.

Очільник КМВА Сергій Попко закликав киян економно споживати електроенергію.

Допомагайте стабілізувати нашу енергосистему. З новими тарифами (4,32 грн/кВт∙год), які набули чинності від першого червня, економія ще й допоможе зберегти ваш сімейний бюджет, — підкреслив Попко. Поширити

Що відомо про графіки відключень світла по Україні протягом 2 червня

2 червня українців знову чекають введення графіків відключення світла, однак години відключень дещо зміняться порівняно до сьогоднішніх.

Завтра, 2 червня, з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00 для побутових та промислових споживачів в усіх регіонах України будуть діяти ліміти на споживання електроенергії, — зазначають в “Укренерго”. Поширити

До того ж в "Укренерго" заявили, що при перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функції життєзабезпечення населення, не обмежуватимуться.