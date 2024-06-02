За інформацією КМВА, у неділю, 2 червня, у Києві діятимуть довші графіки відключень світла.
Як діятимуть графіки відключень світла у Києві 2 червня
У КМВА зазначили, що запровадження стабілізаційних графіків відключень світла у столиці відбуватиметься за вказівкою "Укренерго".
Напередодні ввечері в заяві "Укренерго" йшлося про те, що у неділю, 2 травня, години відключень світла будуть такими: з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00 для побутових та промислових споживачів в усіх регіонах України.
У столиці сьогодні двічі по одній годині збільшуватиметься період відключення світла.
У КМДА додали, що виділених "Укренерго" лімітів вистачить забезпечити приблизно 76% потреб Києва.
Очільник КМВА Сергій Попко закликав киян економно споживати електроенергію.
Що відомо про графіки відключень світла по Україні протягом 2 червня
2 червня українців знову чекають введення графіків відключення світла, однак години відключень дещо зміняться порівняно до сьогоднішніх.
До того ж в "Укренерго" заявили, що при перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень.
Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функції життєзабезпечення населення, не обмежуватимуться.
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