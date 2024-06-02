По информации КМВА, в воскресенье, 2 июня, в Киеве будут действовать более длинные графики отключений света.

Как будут действовать графики отключений света в Киеве 2 июня

В КМВА отметили, что введение стабилизационных графиков отключений света в столице будет происходить по указанию "Укрэнерго".

Графики будут действовать с 00:00 до 05:00, а также с 18:00 до 24:00, — пояснил один из представителей КМВА. Поделиться

Накануне вечером в заявлении "Укрэнерго" говорилось, что в воскресенье, 2 мая, часы отключения света будут такими: с 01:00 до 05:00 и с 19:00 до 24:00 для бытовых и промышленных потребителей во всех регионах Украины .

В столице сегодня дважды по одному часу будет увеличиваться период отключения света.

В КГГА добавили, что выделенных "Укрэнерго" лимитов хватит обеспечить около 76% потребностей Киева.

Глава КМВА Сергей Попко призвал киевлян экономно потреблять электроэнергию.

Помогайте стабилизировать нашу энергосистему. С вступившими в силу с первого июня новыми тарифами (4,32 грн/кВт·ч) экономия еще и поможет сохранить ваш семейный бюджет, — подчеркнул Попко. Поделиться

Что известно о графиках отключения света по Украине в течение 2 июня.

2 июня украинцев снова ждут введения графиков отключения света, однако часы отключений несколько изменятся по сравнению с сегодняшними.

Завтра, 2 июня, с 01:00 до 05:00 и с 19:00 до 24:00 для бытовых и промышленных потребителей во всех регионах Украины будут действовать лимиты на потребление электроэнергии, отмечают в Укрэнерго. Поделиться

К тому же, в "Укрэнерго" заявили, что при превышении лимитов облэнерго могут применять графики почасовых отключений.

Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функции жизнеобеспечения населения, не будут ограничиваться.