По информации КМВА, в воскресенье, 2 июня, в Киеве будут действовать более длинные графики отключений света.
Как будут действовать графики отключений света в Киеве 2 июня
В КМВА отметили, что введение стабилизационных графиков отключений света в столице будет происходить по указанию "Укрэнерго".
Накануне вечером в заявлении "Укрэнерго" говорилось, что в воскресенье, 2 мая, часы отключения света будут такими: с 01:00 до 05:00 и с 19:00 до 24:00 для бытовых и промышленных потребителей во всех регионах Украины .
В столице сегодня дважды по одному часу будет увеличиваться период отключения света.
В КГГА добавили, что выделенных "Укрэнерго" лимитов хватит обеспечить около 76% потребностей Киева.
Глава КМВА Сергей Попко призвал киевлян экономно потреблять электроэнергию.
Что известно о графиках отключения света по Украине в течение 2 июня.
2 июня украинцев снова ждут введения графиков отключения света, однако часы отключений несколько изменятся по сравнению с сегодняшними.
К тому же, в "Укрэнерго" заявили, что при превышении лимитов облэнерго могут применять графики почасовых отключений.
Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функции жизнеобеспечения населения, не будут ограничиваться.
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