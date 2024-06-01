В Украине 1 июня с 18:00 до 23:00 ожидаются отключения электроэнергии, но из-за ночного обстрела россиянами энергосистемы, объемы отключений могут быть изменены.
Во всех регионах Украины ожидается отключение света.
Ночью армия РФ нанесла уже шестой массированный ракетно-дроновый удар по энергетическим объектам с марта этого года.
В результате были атакованы энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.
Добавляется, что на текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии — 26 946 МВт-час. Экспорт не предполагается.
Спасатели ликвидировали пожары на энергобоектах Украины после удара РФ
Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что этой ночью россияне снова обстреляли объекты энергетической инфраструктуры Украины.
В частности, атаки подверглись энергообъектам в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.
В Ивано-Франковской области в результате попадания РФ возник пожар площадью 400 м кв, который пожарные оперативно ликвидировали. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.
К ликвидации пожара было привлечено более 100 спасателей и 33 единиц спецтехники.
Еще один объект инфраструктуры был поврежден в Винницкой области.
В результате удара РФ произошел пожар на площади 600 кв.
Благодаря слаженным действиям бойцов ГСЧС, пожар ликвидировали в пять утра. К счастью, обошлось без жертв.
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