Из-за атаки РФ графики отключения света 1 июня могут измениться.
Категория
Украина
Дата публикации

Из-за атаки РФ графики отключения света 1 июня могут измениться.

Министерство энергетики Украины
Отключение света
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В Украине 1 июня с 18:00 до 23:00 ожидаются отключения электроэнергии, но из-за ночного обстрела россиянами энергосистемы, объемы отключений могут быть изменены.

Во всех регионах Украины ожидается отключение света.

Ночью армия РФ нанесла уже шестой массированный ракетно-дроновый удар по энергетическим объектам с марта этого года.

В результате были атакованы энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.

Сегодня с 18.00 до 23.00 во всех регионах прогнозируются применение графиков ограничений бытовых и промышленных потребителей. В то же время в связи с ночной атакой на энергосистему объемы ограничений могут изменяться, — говорится в сообщении.

Добавляется, что на текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии — 26 946 МВт-час. Экспорт не предполагается.

Спасатели ликвидировали пожары на энергобоектах Украины после удара РФ

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что этой ночью россияне снова обстреляли объекты энергетической инфраструктуры Украины.

В частности, атаки подверглись энергообъектам в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.

В Ивано-Франковской области в результате попадания РФ возник пожар площадью 400 м кв, который пожарные оперативно ликвидировали. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

К ликвидации пожара было привлечено более 100 спасателей и 33 единиц спецтехники.

Еще один объект инфраструктуры был поврежден в Винницкой области.

В результате удара РФ произошел пожар на площади 600 кв.

Благодаря слаженным действиям бойцов ГСЧС, пожар ликвидировали в пять утра. К счастью, обошлось без жертв.

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