В Україні 1 червня з 18:00 до 23:00 очікуються відключення електроенергії, але через нічний обстріл росіянами енергосистеми, обсяги відключень можуть бути змінені.

В усіх регіонах України очікується відключення світла

Вночі армія РФ здійснла вже шостий масований ракетно-дроновий удар по енергетичних об’єктах з березня цього року.

Внаслідок цього були атаковані енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.

Сьогодні з 18:00 до 23:00 в усіх регіонах прогнозуються застосування графіків обмежень побутових та промислових споживачів. Водночас у зв’язку з нічною атакою на енергосистему обсяги обмежень можуть змінюватися, — йдеться в повідомленні. Поширити

Додається, що на поточну добу прогнозується імпорт електроенергії — 26 946 МВт-год. Експорту не передбачається.

Рятувальники ліквідували пожежі на енергобо’єктах України після удару РФ

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що цієї ночі росіяни знову обстріляли об’єкти енергетичної інфраструктури України.

Зокрема, атаки зазнали енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.

В Івано– Франківській області в результаті влучання РФ виникла пожежа площею 400 м кв., яку вогнеборці оперативно ліквідували. На щастя, в результаті пожежі ніхто не постраждав.

До ліквідації пожежі було залучено понад 100 рятувальників та 33 одиниці спецтехніки.

Ще один обʼєкт інфраструктури був пошкоджений на Вінниччині.

В результаті удару РФ сталася пожежа на площі 600 кв.м.

Завдяки злагодженим діям бійців ДСНС, пожежу ліквідували о п'ятій ранку. На щастя, обійшлось без жертв.