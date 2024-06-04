У ЦПД попередили про фейк щодо вимкнення світла в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЦПД попередили про фейк щодо вимкнення світла в Україні

Центр протидії дезінформації
світло

Російська пропаганда поширює фейк, що нібито в Україні запустили телеграм-бот для доносів на сусідів, які не заощаджують електроенергію

Головні тези:

  • Російська пропаганда поширює фейкову інформацію про запуск телеграм-боту для доносів на недотримання енергозбереження в Україні.
  • Центр протидії дезінформації спростовує цей фейк та застерігає від можливості збору персональних даних українців РФ.
  • Результатом ударів РФ по енергетиці навесні цього року є складна ситуація з відключеннями електроенергії в Україні.
  • Стабілізаційні відключення світла запроваджені енергетиками через знищення понад 80% генерації електроенергії внаслідок обстрілів.
  • Значне споживання електроенергії у Хмельницькому призвело до скорочення кількості тролейбусів на маршрутах через нестачу енергії.

РФ вигадала фейк, пов'язаний із вимкненнями світла в Україні

Вказано, що на російських телеграм-каналах почала ширитись інформація, що в Україні в telegram, мовляв, запустили "бот для доносів на сусідів, які не економлять електроенергію".  

У ЦПД спростували цю інформацію і наголосили, що таким чином РФ хоче отримати персональні дані українців. 

Насправді цей бот — робота російських пропагандистів для збору персональних даних українців. Ніхто з компетентних структур не створював програм для "доносів на сусідів". У разі виявлення такого бота Центр рекомендує заблокувати його та надіслати скаргу до служби підтримки месенджера для його подальшого блокування, — йдеться у повідомленні.

Відключення світла в Україні

Після ударів РФ по енергетиці навесні цього року ситуація з відключеннями електроенергії залишається складною. Через обстріли було знищено понад 80% генерації електроенергії в Україні.

Через це енергетики були змушені запровадити стабілізаційні відключення світла — вони можуть бути як графікові, так і екстрені. Екстерні вводяться у випадку, якщо споживання електроенергії виходить за межі встановлених на день лімітів.

Через значне споживання електроенергії у Хмельницькому були змушені скоротити кількість тролейбусів на маршрутах.

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