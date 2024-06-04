Російська пропаганда поширює фейк, що нібито в Україні запустили телеграм-бот для доносів на сусідів, які не заощаджують електроенергію
Головні тези:
- Російська пропаганда поширює фейкову інформацію про запуск телеграм-боту для доносів на недотримання енергозбереження в Україні.
- Центр протидії дезінформації спростовує цей фейк та застерігає від можливості збору персональних даних українців РФ.
- Результатом ударів РФ по енергетиці навесні цього року є складна ситуація з відключеннями електроенергії в Україні.
- Стабілізаційні відключення світла запроваджені енергетиками через знищення понад 80% генерації електроенергії внаслідок обстрілів.
- Значне споживання електроенергії у Хмельницькому призвело до скорочення кількості тролейбусів на маршрутах через нестачу енергії.
РФ вигадала фейк, пов'язаний із вимкненнями світла в Україні
Вказано, що на російських телеграм-каналах почала ширитись інформація, що в Україні в telegram, мовляв, запустили "бот для доносів на сусідів, які не економлять електроенергію".
У ЦПД спростували цю інформацію і наголосили, що таким чином РФ хоче отримати персональні дані українців.
Відключення світла в Україні
Після ударів РФ по енергетиці навесні цього року ситуація з відключеннями електроенергії залишається складною. Через обстріли було знищено понад 80% генерації електроенергії в Україні.
Через це енергетики були змушені запровадити стабілізаційні відключення світла — вони можуть бути як графікові, так і екстрені. Екстерні вводяться у випадку, якщо споживання електроенергії виходить за межі встановлених на день лімітів.
Через значне споживання електроенергії у Хмельницькому були змушені скоротити кількість тролейбусів на маршрутах.
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