У ніч напередодні Глобального саміту миру кремлівські боти опублікували у соцмережах близько 120 тис фейкових повідомлень нібито від відомих зірок, серед яких Дженіфер Еністон, Скарлетт Йогансон, Алена Делона та інших.

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Зазначається, що кремлівська дезінформація поширювала наративи про нібито “крах України та ЄС”.

Підкреслюється, що з вечора п’ятниці боти мережі "Двойник" - однієї з набільших кремлівських мереж з розповсюдження фейків, почали активно постити картинки і фейкові цитати відомих людей.

Зокрема, в соцмережі X були опубліковані 50 картинок із фейковими висловлюваннями.

Інші акаунти кремлівської мережі ботів переопублікували їх більше 120 тис разів.

Ці пости зібрали понад 500 тис переглядів. Для публікації фейкових цитат було задіяно 62% ботів, які зазвичай займаються поширенням картинок і відео в рамках "Двійника".

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Картинки з цитатами боти публікували англійською, французькою, німецькою та польською мовами. Фейкові висловлювання приписували відомим людям, зокрема акторам Ештону Катчеру, Дженіфер Еністон, Скарлетт Йогансон, Анджеліні Джолі, Алену Делону, режисерові Люку Бессону, співаку Елтону Джону, футболісту Ліонелю Мессі, - підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

При цьому значна частина фейкових цитат містить заклики відмовитися від підтримки України.

Ми зубожіли, пора забути про Україну, йдеться у фейковій цитаті від нібито Дженіфер Еністон.

А фейковий Елтон Джон у своєму висловлюванні об'єднує теми України та ЄС

Ми потрапили в українську пастку. Зараз ЄС руйнується, - йдеться у фейковому повідомленні.