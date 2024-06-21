Білорусь несподівно розпочала перевірку своїх військ на кордоні з Україною
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Білорусь несподівно розпочала перевірку своїх військ на кордоні з Україною

армія Білорусі
Джерело:  online.ua

21 червня Міноборони РБ офіційно заявило, що розпочало раптову перевірку своїх військ, включно з ракетними, військово-повітряними силами та ППО у регіонах, що межують з Україною та Польщею.

Головні тези:

  • Білорусь нібито планує відпрацювати питання оперативного зайняття, охорони та оборони своїх територій
  • Українські прикордонники реагують на заяви Білорусі про збільшення кількості ЗСУ на кордоні, вказуючи на захист суверенної території від агресора.
  • Повідомляється про рух бойової техніки дорогами загального користування у регіоні Брестської та Гомельської областей.

Що відбувається на українсько-білоруському кордоні

Розпочалася раптова перевірка готовності з'єднань і військових частин збройних сил до виконання завдань за призначенням. До перевірки залучаються військові частини та підрозділи оперативних командувань, сил спеціальних операцій, ракетних військ і артилерії, ВПС і військ ППО, — йдеться в заяві МО РБ.

Як стверджують представники білоруського оборонного відомства, на першому етапі вони мають намір відпрацювати питання оперативного зайняття призначених районів, підготовки їх в інженерному плані, організації охорони та оборони, заступання на бойове чергування.

Окрім того, вказано, що після цього військові частини та підрозділи повинні будуть виконати навчально-бойові завдання.

Для проведення перевірки будуть задіяні полігони та ділянки місцевості в Брестській і Гомельській областях. У цей період можливий рух бойової техніки дорогами загального користування, − додають у МО РБ.

В Україні прокоментували заяви Білорусі про збільшення чисельності ЗСУ на кордоні

20 червня Держприкордонкомітет Білорусі почав цинічно скаржитися на те, що фіксує збільшення угруповання українських військових на спільному кордоні.

Останнім часом у зоні відповідальності Житомирського прикордонного загону Держприкордонслужби України фіксується збільшення угруповання українських збройних формувань, зокрема сил спеціальних операцій та спецпідрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України, — заявили в Білорусі.

Українські прикордонники, реагуючи на ці звинувачення, заявили що ЗСУ здійснюють захист суверенної території від агресора і жодних провокацій у цьому немає.

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