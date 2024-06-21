Білорусь несподівно розпочала перевірку своїх військ на кордоні з Україною

21 червня Міноборони РБ офіційно заявило, що розпочало раптову перевірку своїх військ, включно з ракетними, військово-повітряними силами та ППО у регіонах, що межують з Україною та Польщею.
Головні тези:
- Білорусь нібито планує відпрацювати питання оперативного зайняття, охорони та оборони своїх територій
- Українські прикордонники реагують на заяви Білорусі про збільшення кількості ЗСУ на кордоні, вказуючи на захист суверенної території від агресора.
- Повідомляється про рух бойової техніки дорогами загального користування у регіоні Брестської та Гомельської областей.
Що відбувається на українсько-білоруському кордоні
Як стверджують представники білоруського оборонного відомства, на першому етапі вони мають намір відпрацювати питання оперативного зайняття призначених районів, підготовки їх в інженерному плані, організації охорони та оборони, заступання на бойове чергування.
Окрім того, вказано, що після цього військові частини та підрозділи повинні будуть виконати навчально-бойові завдання.
В Україні прокоментували заяви Білорусі про збільшення чисельності ЗСУ на кордоні
20 червня Держприкордонкомітет Білорусі почав цинічно скаржитися на те, що фіксує збільшення угруповання українських військових на спільному кордоні.
Українські прикордонники, реагуючи на ці звинувачення, заявили що ЗСУ здійснюють захист суверенної території від агресора і жодних провокацій у цьому немає.
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