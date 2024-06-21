Беларусь неожиданно приступила к проверке своих войск на границе с Украиной

21 июня Минобороны РБ официально заявило, что начало внезапную проверку своих войск, включая ракетные, военно-воздушные силы и ПВО в регионах, граничащих с Украиной и Польшей.
Главные тезисы
- Беларусь планирует отработать процесс оперативного занятия, охраны и обороны своих территорий.
- Украинские пограничники реагируют на заявления Беларуси об увеличении количества ВСУ на границе, указывая на защиту суверенной территории от агрессора.
- Сообщается о движении боевой техники по дорогам общего пользования в регионе Брестской и Гомельской областей.
Что происходит на украинско-белорусской границе
Как утверждают представители белорусского оборонного ведомства, на первом этапе они намерены отработать вопросы оперативных занятий назначенных районов, подготовки их в инженерном плане, организации охраны и обороны, заступления на боевое дежурство.
Кроме того, указано, что после этого воинские части и подразделения должны будут выполнить учебно-боевые задания.
В Украине прокомментировали заявления Беларуси об увеличении численности ВСУ на границе
20 июня Госпогранкомитет Беларуси начал цинично жаловаться на то, что фиксирует увеличение группировки украинских военных на общей границе.
Украинские пограничники, реагируя на эти обвинения, заявили, что ВСУ осуществляют защиту суверенной территории от агрессора и никаких провокаций в этом нет.
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