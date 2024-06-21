Беларусь неожиданно приступила к проверке своих войск на границе с Украиной
Категория
Мир
Дата публикации

Беларусь неожиданно приступила к проверке своих войск на границе с Украиной

армия РБ
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Источник:  online.ua

21 июня Минобороны РБ официально заявило, что начало внезапную проверку своих войск, включая ракетные, военно-воздушные силы и ПВО в регионах, граничащих с Украиной и Польшей.

Главные тезисы

  • Беларусь планирует отработать процесс оперативного занятия, охраны и обороны своих территорий.
  • Украинские пограничники реагируют на заявления Беларуси об увеличении количества ВСУ на границе, указывая на защиту суверенной территории от агрессора.
  • Сообщается о движении боевой техники по дорогам общего пользования в регионе Брестской и Гомельской областей.

Что происходит на украинско-белорусской границе

Началась внезапная проверка готовности соединений и воинских частей вооруженных сил к выполнению задач по назначению. К проверке привлекаются воинские части и подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО, — сказано в заявлении МО РБ.

Как утверждают представители белорусского оборонного ведомства, на первом этапе они намерены отработать вопросы оперативных занятий назначенных районов, подготовки их в инженерном плане, организации охраны и обороны, заступления на боевое дежурство.

Кроме того, указано, что после этого воинские части и подразделения должны будут выполнить учебно-боевые задания.

Для проведения проверки будут задействованы полигоны и участки местности в Брестской и Гомельской областях. В этот период возможно движение боевой техники по дорогам общего пользования, — добавляют в МО РБ.

В Украине прокомментировали заявления Беларуси об увеличении численности ВСУ на границе

20 июня Госпогранкомитет Беларуси начал цинично жаловаться на то, что фиксирует увеличение группировки украинских военных на общей границе.

В последнее время в зоне ответственности Житомирского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины фиксируется увеличение группировки украинских вооруженных формирований, в частности, сил специальных операций и спецподразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины, — заявили в Беларуси.

Украинские пограничники, реагируя на эти обвинения, заявили, что ВСУ осуществляют защиту суверенной территории от агрессора и никаких провокаций в этом нет.

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