На польско-белорусской границе растет напряжение из-за наплыва новых мигрантов — Reuters

Польша и ЕС обвинили Беларусь и Россию в создании мигрантского хаоса

В окружении густых лесов десяток людей ютились у ограды с острыми концами вдоль белорусской границы, ожидая возможности перелезть через нее или отодвинуть планки, чтобы направиться на запад в Польшу.

С другой стороны, вооруженные польские пограничники и солдаты ходили и ездили туда-сюда, внимательно следя за группой, состоящей преимущественно из молодых людей с Ближнего Востока, некоторые из них были отмечены порезами от острой проволоки.

Польша и ЕС обвинили Беларусь и Россию в том, что с 2021 года эти страны пытаются распространять хаос, выталкивая мигрантов через границу в рамках того, что Варшава называет "гибридной войной". В то же время в Минске и Москве отрицали такие обвинения.

Как рассказали в польском правительстве, количество людей, прибывающих в страну, становится больше.

В результате действий мигрантов 28 мая скончался пограничник, получивший травмы во время столкновений с ними. Поэтому сейчас правительство премьер-министра Дональда Туска хочет создать специальную зону, чтобы ограничить их действия.

Польско-белорусская граница чрезвычайно опасна

Эта граница, к сожалению, не безопасна. Цель этой зоны – гарантировать, что никто не подвергнется такому нападению, которому подвергаются польские солдаты, – заметил замминистра обороны Павел Залевский в интервью агентству Reuters. Поделиться

Журналисты подчеркивают, что согласно нынешним договоренностям, мигранты могут просить временную защиту в Польше. Одним из тех, кому удалось перелезть через забор, был Ноаман Аль-Хемяри, 24-летний графический дизайнер из Йемена.

Он рассказал Reuters, что вместе с другими построил лестницу из дерева, лоскутов ткани и пластиковых пакетов, а ночью перелез через барьер. Сначала он подал заявление на польскую студенческую визу из Йемена, в которой ему отказали, затем поехал в РФ и Беларусь, а затем в границу, где провел 22 дня.

Нас поймали белорусы. Они били нас... Потом сказали "уходите". Они (контрабандисты) сказали, что это так легко… Они нам соврали. Если бы я знал, что это так, я бы не приехал, – отметил мужчина. Поделиться

В то же время, по словам руководителя местной группы поддержки мигрантов Агаты Ключевской, любое возвращение к более ограничительным мерам может привести к тому, что еще больше людей застрят на белорусской зоне и заставят волонтеров тайно выходить на помощь прибывающим мигрантам.