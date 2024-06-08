На польско-белорусской границе растет напряжение из-за наплыва новых мигрантов — Reuters

На границе Беларуси и Польши растет напряжение из-за увеличения количества мигрантов, пытающихся попасть на территорию Европейского Союза.
Главные тезисы
- Польша и ЕС считают, что Беларусь и Россия создают мигрантский хаос, реализуя так называемую "гибридную войну".
- Есть предложения создать специальную зону на границе для ограничения действий мигрантов и гарантии безопасности пограничников.
- События на границе Беларуси и Польши свидетельствуют о необходимости совместных действий и международного сотрудничества в разрешении конфликтов.
- Следующие шаги по разрешению ситуации на границе должны учитывать интересы как местного населения, так и мигрантов, пытающихся попасть на территорию ЕС.
Польша и ЕС обвинили Беларусь и Россию в создании мигрантского хаоса
В окружении густых лесов десяток людей ютились у ограды с острыми концами вдоль белорусской границы, ожидая возможности перелезть через нее или отодвинуть планки, чтобы направиться на запад в Польшу.
С другой стороны, вооруженные польские пограничники и солдаты ходили и ездили туда-сюда, внимательно следя за группой, состоящей преимущественно из молодых людей с Ближнего Востока, некоторые из них были отмечены порезами от острой проволоки.
Польша и ЕС обвинили Беларусь и Россию в том, что с 2021 года эти страны пытаются распространять хаос, выталкивая мигрантов через границу в рамках того, что Варшава называет "гибридной войной". В то же время в Минске и Москве отрицали такие обвинения.
Как рассказали в польском правительстве, количество людей, прибывающих в страну, становится больше.
В результате действий мигрантов 28 мая скончался пограничник, получивший травмы во время столкновений с ними. Поэтому сейчас правительство премьер-министра Дональда Туска хочет создать специальную зону, чтобы ограничить их действия.
Польско-белорусская граница чрезвычайно опасна
Журналисты подчеркивают, что согласно нынешним договоренностям, мигранты могут просить временную защиту в Польше. Одним из тех, кому удалось перелезть через забор, был Ноаман Аль-Хемяри, 24-летний графический дизайнер из Йемена.
Он рассказал Reuters, что вместе с другими построил лестницу из дерева, лоскутов ткани и пластиковых пакетов, а ночью перелез через барьер. Сначала он подал заявление на польскую студенческую визу из Йемена, в которой ему отказали, затем поехал в РФ и Беларусь, а затем в границу, где провел 22 дня.
В то же время, по словам руководителя местной группы поддержки мигрантов Агаты Ключевской, любое возвращение к более ограничительным мерам может привести к тому, что еще больше людей застрят на белорусской зоне и заставят волонтеров тайно выходить на помощь прибывающим мигрантам.
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