Польские фермеры разблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной

Польские фермеры прекратили акцию протеста перед пунктом пропуска "Гребенное" — "Рава-Русская".
Главные тезисы
- Польские фермеры прекратили протест перед пунктом пропуска 'Гребенное' — 'Рава-Русская' на границе с Украиной, что позволило возобновить транспортное движение.
- Блокировка границы произошла из-за конфликта между фермерами и властями Польши из-за недовольства ценами на украинское зерно.
- Действия польских фермеров и их протест повлияли на экономические отношения между Польшей и Украиной.
- Около 60 грузовиков пересекли границу со стороны Украины после разрешения проезда на пункте пропуска 'Рава-Русская'.
Какая ситуация на пункте пропуска "Гребенное" — "Рава-Русская"
Как сообщил спикер Госпогранслужбы Украины полковник Андрей Демченко, интенсивное движение грузовых транспортных средств в обоих направлениях началось в 1 час ночи.
Все пункты пропуска на границе с Польшей работают в штатном режиме.
Демченко добавил, что за минувшие сутки, как и прежде, в сторону Польши на этом КПП был нулевой показатель пересечения границы грузовиками. В сторону Украины проследовало около 60 грузовиков.
Блокировка границы с Украиной польскими фермерами
Польские фермеры начали блокаду границы с Украиной из-за большого количества украинского зерна, которое, по мнению поляков, снижает цены на их продукцию и делает ее менее конкурентоспособной.
Фермеры в Польше утверждают, что это негативно влияет на их доходы, ведь украинское зерно продается по более низким ценам, что снижает стоимость местной продукции.
Из-за этого возникло значительное напряжение между фермерами и правительством Польши, которое также повлияло на экономические отношения с Украиной.
В конце апреля этого года польские фермеры разблокировали контрольно-пропускной пункт "Рава-Русская" на границе с Украиной для проезда грузовиков. В то же время на въезд в Польшу и дальше не пропускались грузовики, которые перемещают зерновые культуры.
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