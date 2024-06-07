Польские фермеры разблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной

Какая ситуация на пункте пропуска "Гребенное" — "Рава-Русская"

Как сообщил спикер Госпогранслужбы Украины полковник Андрей Демченко, интенсивное движение грузовых транспортных средств в обоих направлениях началось в 1 час ночи.

Все пункты пропуска на границе с Польшей работают в штатном режиме.

Демченко добавил, что за минувшие сутки, как и прежде, в сторону Польши на этом КПП был нулевой показатель пересечения границы грузовиками. В сторону Украины проследовало около 60 грузовиков.

Блокировка границы с Украиной польскими фермерами

Польские фермеры начали блокаду границы с Украиной из-за большого количества украинского зерна, которое, по мнению поляков, снижает цены на их продукцию и делает ее менее конкурентоспособной.

Фермеры в Польше утверждают, что это негативно влияет на их доходы, ведь украинское зерно продается по более низким ценам, что снижает стоимость местной продукции.

Из-за этого возникло значительное напряжение между фермерами и правительством Польши, которое также повлияло на экономические отношения с Украиной.