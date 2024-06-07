Польские фермеры разблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной
Категория
Украина
Дата публикации

Польские фермеры разблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной

пропуск
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Источник:  Украинская правда

Польские фермеры прекратили акцию протеста перед пунктом пропуска "Гребенное" — "Рава-Русская".

Главные тезисы

  • Польские фермеры прекратили протест перед пунктом пропуска 'Гребенное' — 'Рава-Русская' на границе с Украиной, что позволило возобновить транспортное движение.
  • Блокировка границы произошла из-за конфликта между фермерами и властями Польши из-за недовольства ценами на украинское зерно.
  • Действия польских фермеров и их протест повлияли на экономические отношения между Польшей и Украиной.
  • Около 60 грузовиков пересекли границу со стороны Украины после разрешения проезда на пункте пропуска 'Рава-Русская'.

Какая ситуация на пункте пропуска "Гребенное" — "Рава-Русская"

Как сообщил спикер Госпогранслужбы Украины полковник Андрей Демченко, интенсивное движение грузовых транспортных средств в обоих направлениях началось в 1 час ночи.

Все пункты пропуска на границе с Польшей работают в штатном режиме.

Демченко добавил, что за минувшие сутки, как и прежде, в сторону Польши на этом КПП был нулевой показатель пересечения границы грузовиками. В сторону Украины проследовало около 60 грузовиков.

Блокировка границы с Украиной польскими фермерами

Польские фермеры начали блокаду границы с Украиной из-за большого количества украинского зерна, которое, по мнению поляков, снижает цены на их продукцию и делает ее менее конкурентоспособной.

Фермеры в Польше утверждают, что это негативно влияет на их доходы, ведь украинское зерно продается по более низким ценам, что снижает стоимость местной продукции.

Из-за этого возникло значительное напряжение между фермерами и правительством Польши, которое также повлияло на экономические отношения с Украиной.

В конце апреля этого года польские фермеры разблокировали контрольно-пропускной пункт "Рава-Русская" на границе с Украиной для проезда грузовиков. В то же время на въезд в Польшу и дальше не пропускались грузовики, которые перемещают зерновые культуры.

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