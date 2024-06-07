Польські фермери розблокували один з пунктів пропуску на кордоні з Україною

Яка ситуація на пункті пропуску "Гребенне" — "Рава-Руська

Як повідомив речник Держприкордонслужби України полковник Андрій Демченко, інтенсивний рух вантажних транспортних засобів в обох напрямках розпочався о 1 годині ночі.

Наразі всі пункти пропуску на кордоні з Польщею працюють у штатному режимі.

Демченко додав, що за минулу добу, як і до цього, в бік Польщі на цьому КПП був нульовий показник перетину кордону вантажівками. В бік України прослідувало близько 60 ваговозів.

Блокування кордону з Україною польськими фермерами

Польські фермери розпочали блокаду кордону з Україною через велику кількість українського зерна, яке, на думку поляків, знижує ціни на їхню продукцію і робить її менш конкурентоспроможною.

Фермери в Польщі стверджують, що це негативно впливає на їхні доходи, адже українське зерно продається за нижчими цінами, що знижує вартість місцевої продукції.

Через це виникла значна напруга між фермерами та урядом Польщі, яка також вплинула на економічні відносини з Україною.