Польські фермери розблокували один з пунктів пропуску на кордоні з Україною

Польські фермери припинили акцію протесту перед пунктом пропуску "Гребенне" — "Рава-Руська".
Головні тези:
- Польські фермери розблокували пункт пропуску 'Гребенне' — 'Рава-Руська', після чого розпочався інтенсивний рух вантажних транспортних засобів через кордон.
- Конфлікт між фермерами та урядом Польщі став причиною блокади кордону з Україною, через велику кількість українського зерна, що ввозиться до Польщі.
- Блокада кордону також позначилася на економічних відносинах між Польщею та Україною, спричиняючи значну напругу в сільському господарстві.
Яка ситуація на пункті пропуску "Гребенне" — "Рава-Руська
Як повідомив речник Держприкордонслужби України полковник Андрій Демченко, інтенсивний рух вантажних транспортних засобів в обох напрямках розпочався о 1 годині ночі.
Наразі всі пункти пропуску на кордоні з Польщею працюють у штатному режимі.
Демченко додав, що за минулу добу, як і до цього, в бік Польщі на цьому КПП був нульовий показник перетину кордону вантажівками. В бік України прослідувало близько 60 ваговозів.
Блокування кордону з Україною польськими фермерами
Польські фермери розпочали блокаду кордону з Україною через велику кількість українського зерна, яке, на думку поляків, знижує ціни на їхню продукцію і робить її менш конкурентоспроможною.
Фермери в Польщі стверджують, що це негативно впливає на їхні доходи, адже українське зерно продається за нижчими цінами, що знижує вартість місцевої продукції.
Через це виникла значна напруга між фермерами та урядом Польщі, яка також вплинула на економічні відносини з Україною.
Наприкінці квітня цього року польські фермери розблокували контрольно-пропускний пункт "Рава-Руська" на кордоні з Україною для проїзду вантажівок. Водночас на в’їзд до Польщі і надалі не пропускались вантажівки, які переміщують зернові культури.
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