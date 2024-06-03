Польські фермери після тривалої перерви знову анонсували блокаду вантажної ділянки в пункті пропуску "Рава-Руська — Хребенне" на кордоні з Україною.
Головні тези:
- Польські фермери планують знову заблокувати вантажну ділянку на кордоні з Україною з 4 по 6 червня.
- Протест зумовлений негативним впливом українського зерна на ціни та конкурентоспроможність продукції польських фермерів.
- Блокада кордону викликала напругу між фермерами та урядом Польщі та вплинула на економічні відносини із Україною.
- Попередня блокада контрольно-пропускного пункту здійснювалась у квітні, коли фермери протестували проти проїзду вантажівок з зерном.
- Польща обмежує кількість вантажівок, які можуть в’їжджати на територію країни, що впливає на торгові відносини між державами.
Польські фермери знову страйкуватимуть на кордоні з Україною
Поляки планують розпочати блокаду з 10:00 4 червня за київським часом до другої половини дня 6 червня.
Про це повідомляє Державна митна служба України.
Через це очікується можлива повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України.
У напрямку на вʼїзд в Україну польська сторона пропускатиме не більше 24 вантажівок на добу (два запуски по 12 авто) і до 4 автомобілів на годину з гуманітарними вантажами.
Блокування кордону з Україною польськими фермерами
Польські фермери розпочали блокаду кордону з Україною через велику кількість українського зерна, яке, на думку поляків, знижує ціни на їхню продукцію і робить її менш конкурентоспроможною.
Через це виникла значна напруга між фермерами та урядом Польщі, яка також вплинула на економічні відносини з Україною.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-