Польські фермери знову блокуватимуть кордон України — відома дата
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Польські фермери знову блокуватимуть кордон України — відома дата

Державна митна служба України
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Польські фермери після тривалої перерви знову анонсували блокаду вантажної ділянки в пункті пропуску "Рава-Руська — Хребенне" на кордоні з Україною.

Головні тези:

  • Польські фермери планують знову заблокувати вантажну ділянку на кордоні з Україною з 4 по 6 червня.
  • Протест зумовлений негативним впливом українського зерна на ціни та конкурентоспроможність продукції польських фермерів.
  • Блокада кордону викликала напругу між фермерами та урядом Польщі та вплинула на економічні відносини із Україною.
  • Попередня блокада контрольно-пропускного пункту здійснювалась у квітні, коли фермери протестували проти проїзду вантажівок з зерном.
  • Польща обмежує кількість вантажівок, які можуть в’їжджати на територію країни, що впливає на торгові відносини між державами.

Польські фермери знову страйкуватимуть на кордоні з Україною

Поляки планують розпочати блокаду з 10:00 4 червня за київським часом до другої половини дня 6 червня.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Через це очікується можлива повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України.

У напрямку на вʼїзд в Україну польська сторона пропускатиме не більше 24 вантажівок на добу (два запуски по 12 авто) і до 4 автомобілів на годину з гуманітарними вантажами.

Блокування кордону з Україною польськими фермерами

Польські фермери розпочали блокаду кордону з Україною через велику кількість українського зерна, яке, на думку поляків, знижує ціни на їхню продукцію і робить її менш конкурентоспроможною.

Фермери в Польщі стверджують, що це негативно впливає на їхні доходи, адже українське зерно продається за нижчими цінами, що знижує вартість місцевої продукції.

Через це виникла значна напруга між фермерами та урядом Польщі, яка також вплинула на економічні відносини з Україною.

Наприкінці квітня цього року польські фермери розблокували контрольно-пропускний пункт "Рава-Руська" на кордоні з Україною для проїзду вантажівок. Водночас на в’їзд до Польщі і надалі не пропускались вантажівки, які переміщують зернові культури.

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