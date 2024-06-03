Польські фермери після тривалої перерви знову анонсували блокаду вантажної ділянки в пункті пропуску "Рава-Руська — Хребенне" на кордоні з Україною.

Польські фермери знову страйкуватимуть на кордоні з Україною

Поляки планують розпочати блокаду з 10:00 4 червня за київським часом до другої половини дня 6 червня.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Через це очікується можлива повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України.

У напрямку на вʼїзд в Україну польська сторона пропускатиме не більше 24 вантажівок на добу (два запуски по 12 авто) і до 4 автомобілів на годину з гуманітарними вантажами.

Блокування кордону з Україною польськими фермерами

Польські фермери розпочали блокаду кордону з Україною через велику кількість українського зерна, яке, на думку поляків, знижує ціни на їхню продукцію і робить її менш конкурентоспроможною.

Фермери в Польщі стверджують, що це негативно впливає на їхні доходи, адже українське зерно продається за нижчими цінами, що знижує вартість місцевої продукції. Поширити

Через це виникла значна напруга між фермерами та урядом Польщі, яка також вплинула на економічні відносини з Україною.