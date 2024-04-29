Польські фермери розблокували всі пункти пропуску на кордоні з Україною

У пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне" на кордоні з Польщею поновився рух вантажівок.

Яка ситуація на кордоні з Україною

За інформацією, отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща, 29 квітня після 10:00 за київським часом польські фермери припинили дії з блокування руху вантажним транспортним засобам перед пунктом пропуску "Гребенне — Рава-Руська".

Оформлення та пропуск через кордон вантажівок у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Як уточнили УП в ДПСУ, таким чином всі пункти пропуску на кордоні з Польщею наразі розблоковано.

Водночас, за наявною інформацією, через "Раву-Руську" на в’їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури. Цей вид вантажу може слідувати по території Польщі виключно в режимі транзиту.

У Держприкордонслужбі зазначають, що на цей час з боку суміжної держави накопичення вантажівок не спостерігається, на виїзд з України ваговози рухаються за е-Чергою.

Водіїв та перевізників традиційно просять врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.

Що цьому передувало

Від листопада 2023 року поляки періодично блокують пункти пропуску на кордоні з Україною. Польські перевізники, а потім і фермери з різною тривалістю перешкоджають руху вантажівок, вимагаючи від своєї влади та Євросоюзу поліпшення умов праці та преференцій.

Вони просять про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає нормам ЄС, повернення дозвільної системи для українських перевізників, дотацій на добрива, компенсацій акцизу на пальне, виплат субсидій та мають інші вимоги, які до України не мають стосунку.

28 березня 2024 року уряди України та Польщі обговорили розблокування кордонів для аграрної продукції та мають спільне бачення у вирішенні цього питання.