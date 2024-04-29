Польские фермеры разблокировали все пункты пропуска на границе с Украиной
Категория
Украина
Дата публикации

Польские фермеры разблокировали все пункты пропуска на границе с Украиной

ГПСУ
пункт
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В пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенное" на границе с Польшей возобновилось движение грузовиков.

Какая ситуация на границе с Украиной

По информации, полученной от Пограничной стражи Республики Польша, 29 апреля после 10:00 по киевскому времени польские фермеры прекратили действия по блокированию движения грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска "Гребенное — Рава-Русская".

Оформление и пропуск через границу грузовиков в двух направлениях производится в обычном режиме.

Как уточнили УП в ГНСУ, таким образом все пункты пропуска на границе с Польшей разблокированы.

В то же время, по имеющейся информации, через "Раву-Русскую" на въезд в Польшу не будут пропускать грузовики, перемещающие зерновые культуры. Этот вид груза может следовать по территории Польши исключительно в режиме транзита.

В Госпогранслужбе отмечают, что в настоящее время со стороны сопредельного государства накопления грузовиков не наблюдается, на выезд из Украины тяжеловозы двигаются за е-чергой.

Водителей и перевозчиков традиционно просят учесть эту информацию при планировании международных перевозок.

Что этому предшествовало

С ноября 2023 поляки периодически блокируют пункты пропуска на границе с Украиной. Польские перевозчики, а затем и фермеры с разной продолжительностью препятствуют движению грузовиков, требуя от своей власти и Евросоюза улучшения условий труда и преференций.

Они просят о запрете импорта сельскохозяйственной продукции из Украины, не соответствующей нормам ЕС, возвращении разрешительной системы для украинских перевозчиков, дотаций на удобрения, компенсации акциза на топливо, выплат субсидий и других требований, которые к Украине не имеют отношения.

28 марта 2024 правительства Украины и Польши обсудили разблокирование границ для аграрной продукции и имеют общее видение в решении этого вопроса.

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