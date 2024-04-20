Польские фермеры прекратили блокаду двух пунктов пропуска на границе с Украиной

Движение украинских грузовиков в пунктах пропуска "Шегини-Медика" и "Краковец-Корчева" на границе с Польшей возобновлено.
Что известно о снятии блокады на КПП "Шегини-Медика" и "Краковец-Корчева"
Пограничный караул Республики Польша сообщил украинских прикоронников, что 20 апреля после 09:00 по киевскому времени завершилась акция протеста перед пунктами пропуска "Шегини-Медика" и "Краковец-Корчева".
Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств по двум направлениям осуществляется в обычном режиме.
По данным ГНСУ, на данный момент въезд в Украину перед этими пунктами пропуска ожидают более 1 700 грузовиков.
По словам спикера Госпогранслужбы Украины Демченко, таким образом, по состоянию на утро субботы 20 апреля, заблокированными для украинских грузовиков остаются 2 направления: ЧП "Ягодин"-"Дорогуск" и "Рава-Русская"-"Гребенное".
В этих двух направлениях польские фермеры совсем не пропускают грузовые транспортные средства в сторону Польши, в сторону Украины – определенное количество грузовиков. Совокупно в очередях на территории Польши напротив этих пунктов пропуска примерно 650 грузовиков.
Что известно о протестах польских фермеров
Следует отметить, что с конца прошлого года в Польше блокируется движение грузовиков на границе с Украиной. В январе ситуацию удалось временно стабилизировать, но в феврале польские фермеры возобновили протесты и блокаду границы.
9 февраля фермеры в Польше начали общенациональную забастовку. Акция протеста продолжалась, по меньшей мере, до 10 марта.
Через несколько дней польские фермеры объявили, что намерены 20 февраля заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной.
22 февраля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польские власти внесут пограничные переходы с Украиной, а также участки автомобильных и железнодорожных дорог в перечень объектов критической инфраструктуры. Как сказал тогда Туск, это в ближайшие часы после принятия решения позволит убрать преграды на польско-украинской границе для поставок оружия и гуманитарной помощи.
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