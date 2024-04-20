Польські фермери припинили блокаду двох пунктів пропуску на кордоні з Україною

Рух українських вантажівок у пунктах пропуску "Шегині-Медика" та "Краківець-Корчова" на кордоні з Польщею відновлено.

Що відомо про зняття блокади на КПП “Шегині-Медика" та "Краківець-Корчова"

Прикордонна варта Республіки Польща повідомила українських прикоронників, що 20 квітня після 09:00 за київським часом завершилася акція протесту перед пунктами пропуску "Шегині-Медика" та "Краківець-Корчова".

Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

За даними ДПСУ, на цей час на в’їзд в Україну перед цими пунктами пропуску очікують понад 1 700 вантажівок.

За словами речника Держприкордонслужби України Демченка, таким чином, станом на ранок суботи 20 квітня, заблокованими для українських вантажівок залишаються 2 напрямки: ПП "Ягодин"-"Дорогуськ" та "Рава-Руська"-"Гребенне".

На цих двох напрямках польські фермери зовсім не пропускають вантажні транспортні засоби в бік Польщі, в бік України – певну кількість вантажівок. Сукупно в чергах на території Польщі навпроти цих пунктів пропуску наразі приблизно 650 вантажівок.

Що відомо про протести польських фермерів

Варто зазначити, що з кінця минулого року у Польщі блокуються рух вантажівок на кордоні з Україною. У січні ситуацію вдалося тимчасово стабілізувати, але у лютому польські фермери відновили протести та блокаду кордону.

9 лютого фермери у Польщі розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту тривала щонайменше до 10 березня.

Через декілька днів польські фермери оголосили, що мають намір 20 лютого заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною.