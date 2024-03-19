Блокада українського кордону. Польські експерти розкрили правду про протести фермерів
Категорія
Економіка
Дата публікації

Блокада українського кордону. Польські експерти розкрили правду про протести фермерів

Блокада українського кордону
Джерело:  online.ua

Польський Інститут публічних фінансів (IPF) дійшов висновку, що український експорт суттєво не впливає на зменшення цін на зерно у Польщі. Це означає, що блокада кордону немає жодного сенсу.

Польські фермери безпідставно звинувачують Україну у своїх проблемах

У результаті масштабного аналітичного дослідження "Зерно незгоди: Аналіз аграрних протестів" стало відомо, що імпорт української агропродукції не можна вважати ударом по економіці Польщі.є

Польські фахівці також звертають увагу на те, що невірними є твердження про те, що частина зерна імпортується з України у Польщу через інші країни, зокрема Литву.

Ба більше, аналітиками була спростована думка про те, що ембарго на імпорт з України може суттєво вплинути на стабільність цін на сільськогосподарському ринку.

Ембарго не має значного впливу на ціни у масштабі країни, особливо в умовах єдиного аграрного ринку ЄС, оскільки ціни залежать від багатьох факторів, у тому числі від ситуації у світі, — йдеться в дослідженні IPF.

Україна не винна у зерновій кризі

Іноземні експерти звертають увагу на те, що імпорт з України не є основною причиною економічних труднощів польських аграріїв.

Окрім того, наголошується, що торговельний баланс з Україною щодо сільськогосподарських продуктів є від’ємним.

Однак, що важливо розуміти, це не стосується всіх продуктів.

Зокрема, є сектори, де Польща має позитивне торговельне сальдо з Україною, наприклад м’ясо-молочна промисловість.З іншого боку, повне ембарго на продукти з України не змінить внутрішню ситуацію на ринку, оскільки домінуючу роль відіграють ціни на світових ринках.

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