Польський Інститут публічних фінансів (IPF) дійшов висновку, що український експорт суттєво не впливає на зменшення цін на зерно у Польщі. Це означає, що блокада кордону немає жодного сенсу.
Польські фермери безпідставно звинувачують Україну у своїх проблемах
У результаті масштабного аналітичного дослідження "Зерно незгоди: Аналіз аграрних протестів" стало відомо, що імпорт української агропродукції не можна вважати ударом по економіці Польщі.є
Польські фахівці також звертають увагу на те, що невірними є твердження про те, що частина зерна імпортується з України у Польщу через інші країни, зокрема Литву.
Ба більше, аналітиками була спростована думка про те, що ембарго на імпорт з України може суттєво вплинути на стабільність цін на сільськогосподарському ринку.
Україна не винна у зерновій кризі
Іноземні експерти звертають увагу на те, що імпорт з України не є основною причиною економічних труднощів польських аграріїв.
Окрім того, наголошується, що торговельний баланс з Україною щодо сільськогосподарських продуктів є від’ємним.
Однак, що важливо розуміти, це не стосується всіх продуктів.
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