Польский Институт публичных финансов (IPF) пришел к выводу, что украинский экспорт существенно не влияет на снижение цен на зерно в Польше. Это означает, что блокада границы не имеет никакого смысла.
Польские фермеры безосновательно обвиняют Украину в своих проблемах
В результате масштабного аналитического исследования "Зерно несогласия: Анализ аграрных протестов" стало известно, что импорт украинской агропродукции нельзя считать ударом по экономике Польши.
Польские специалисты также обращают внимание на то, что неверны утверждения о том, что часть зерна импортируется из Украины в Польшу через другие страны, в частности Литву.
Более того, аналитиками было опровергнуто мнение о том, что эмбарго на импорт из Украины может существенно повлиять на стабильность цен на сельскохозяйственном рынке.
Украина не виновата в зерновом кризисе
Иностранные эксперты обращают внимание на то, что импорт из Украины не является основной причиной экономических проблем польских аграриев.
Кроме того, указано, что торговый баланс с Украиной в отношении сельскохозяйственных продуктов отрицательный.
Однако, что важно понимать, это не касается всех продуктов.
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