Блокада украинской границы. Польские эксперты раскрыли правду о протестах фермеров
Категория
Экономика
Дата публикации

Блокада украинской границы. Польские эксперты раскрыли правду о протестах фермеров

Блокада украинской границы
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Источник:  online.ua

Польский Институт публичных финансов (IPF) пришел к выводу, что украинский экспорт существенно не влияет на снижение цен на зерно в Польше. Это означает, что блокада границы не имеет никакого смысла.

Польские фермеры безосновательно обвиняют Украину в своих проблемах

В результате масштабного аналитического исследования "Зерно несогласия: Анализ аграрных протестов" стало известно, что импорт украинской агропродукции нельзя считать ударом по экономике Польши.

Польские специалисты также обращают внимание на то, что неверны утверждения о том, что часть зерна импортируется из Украины в Польшу через другие страны, в частности Литву.

Более того, аналитиками было опровергнуто мнение о том, что эмбарго на импорт из Украины может существенно повлиять на стабильность цен на сельскохозяйственном рынке.

Эмбарго не оказывает значительного влияния на цены в масштабе страны, особенно в условиях единого аграрного рынка ЕС, поскольку цены зависят от многих факторов, в том числе от ситуации в мире, — сказано в исследовании IPF.

Украина не виновата в зерновом кризисе

Иностранные эксперты обращают внимание на то, что импорт из Украины не является основной причиной экономических проблем польских аграриев.

Кроме того, указано, что торговый баланс с Украиной в отношении сельскохозяйственных продуктов отрицательный.

Однако, что важно понимать, это не касается всех продуктов.

В частности, есть секторы, где Польша имеет положительное торговое сальдо с Украиной, например мясомолочная промышленность. С другой стороны, полное эмбарго на продукты из Украины не изменит внутреннюю ситуацию на рынке, поскольку доминирующую роль играют цены на мировых рынках.

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