Бюджет України недоотримав у березні понад 6 млрд грн через блокаду кордону

Український бюджет отримав менше запланованого у березні 2024 року через блокаду кордону України польськими фермерами.
Блокада польськими фермерами кордону коштувала Україні понад 6 млрд грн
Через блокування державного кордону державний бюджет у березні недоотримав 6,3 млрд грн.
Про це у Телеграмі поінформував голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев
Україна втратить кошти через блокаду кордону польськими протестувальниками
Блокування автомобільних шляхів поблизу польсько-українського кордону призведе до втрати 6,5 млрд грн митних платежів у березні.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Через блокування кордону бюджет недоотримав у лютому 7,7 млрд грн.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-