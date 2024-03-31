Бюджет України недоотримав у березні понад 6 млрд грн через блокаду кордону
Категорія
Економіка
Дата публікації

Бюджет України недоотримав у березні понад 6 млрд грн через блокаду кордону

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Джерело:  Укрінформ

Український бюджет отримав менше запланованого у березні 2024 року через блокаду кордону України польськими фермерами.

Блокада польськими фермерами кордону коштувала Україні понад 6 млрд грн

Через блокування державного кордону державний бюджет у березні недоотримав 6,3 млрд грн.

Про це у Телеграмі поінформував голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев

В останній день березня маємо результат надходжень до бюджету за березень 2024 р. від платежів, що адмініструється митницею. Індикативний показник Мінфіну у 49,662 млрд грн виконаний повністю на 49,708 млрд грн. Виконання 100%. Попри блокування державного кордону, внаслідок якого бюджет недоотримав 6,3 млрд грн.

Данило Гетманцев

Данило Гетманцев

Голова Комітету ВР з питань фінансів

Україна втратить кошти через блокаду кордону польськими протестувальниками

Блокування автомобільних шляхів поблизу польсько-українського кордону призведе до втрати 6,5 млрд грн митних платежів у березні.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

6,5 млрд грн. Стільки Україна втратить у надходженнях від митниці внаслідок блокування кордону в березні. Це півтори повністю забезпечені всім бригади.

Через блокування кордону бюджет недоотримав у лютому 7,7 млрд грн.

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