Страйк польських фермерів. Тимчасово розблоковано ще один пункт пропуску на кордоні з Україною

Тимчасово — до 2 квітня — розблоковано пункт пропуску "Угринів".
Розблоковано ПП на кордоні Польщі з Україною
На 30 березня польськими фермерами блокується два пункти пропуску на кордоні з Україною, а ще один тимчасово розблокований до 2 квітня.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
Він нагадав, що 9 лютого польські фермери почали блокувати кордон з Україною і протягом тривалого часу вони блокували 6 напрямків. Потім три напрямки розблокували — "Краківець", "Шегині" та "Устилуг", а інші три було заблоковано — "Ягодин", "Рава-Руська" та "Угринів".
При цьому додав, що, за інформацією польських колег, від буде розблокований до 2 квітня, а далі польські фермери планують поновити своє блокування.
Він зазначив, що за минулу добу пропущено близько 100, в той час коли за добу в обидва боки може пропускатися близько 1400 вантажних транспортних засобів.
Демченко зазначив, що раніше розблокувані "Краківець", "Шегині" та "Устилуг" зараз максимально забезпечують можливість проїзду вантажно транспортних засобів в обидва боки і немає інформації про те, щоб польські фермери планували на цих напрямках поновити блокування цих пунктів пропуску.
Блокування кордону з Україною: що відомо
28 березня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща і Україна близькі до знаходження рішення відносно розблокування кордону. За його словами, відбувається пошук "добрих рішень" для Польщі і України одночасно і у питанні сільського господарства "ми зробили крок вперед".
Прем’єр- міністр України Денис Шмигаль наголосив, що блокада українського кордону з боку окремих польських груп протестувальників шкодить як економіці Польщі та України, так і Європейського Союзу у цілому. За його словами, Україна й далі потребує шляхів солідарності для транспортування збіжжя через західний наземний кордон, бо водний коридор дуже чутливий до обстановки у галузі безпеки.
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