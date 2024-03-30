Страйк польських фермерів. Тимчасово розблоковано ще один пункт пропуску на кордоні з Україною

Розблоковано ПП на кордоні Польщі з Україною

На 30 березня польськими фермерами блокується два пункти пропуску на кордоні з Україною, а ще один тимчасово розблокований до 2 квітня.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що 9 лютого польські фермери почали блокувати кордон з Україною і протягом тривалого часу вони блокували 6 напрямків. Потім три напрямки розблокували — "Краківець", "Шегині" та "Устилуг", а інші три було заблоковано — "Ягодин", "Рава-Руська" та "Угринів".

Але кілька днів тому вони тимчасово розблокували і напрямок пункту пропуску "Угринів". Скоріш за все це на термін Великодніх свят, які Польща уже святкуватиме. Андрій Демченко Речник ДПСУ

При цьому додав, що, за інформацією польських колег, від буде розблокований до 2 квітня, а далі польські фермери планують поновити своє блокування.

Демченко сказав, що на сьогодні заблокованими є два нарямки : "Ягодин" та "Рава-Руська" і по них, як і раніше, польські фермери взагалі не пропускають вантажно транспортні засоби, які їдуть з України в Польщу, а в бік України пропускають в напрямку "Ягодина" незначну кількість вантажівок, якщо порівняти з пропускною спроможністю цього пункту пропуску. Поширити

Він зазначив, що за минулу добу пропущено близько 100, в той час коли за добу в обидва боки може пропускатися близько 1400 вантажних транспортних засобів.

Демченко зазначив, що раніше розблокувані "Краківець", "Шегині" та "Устилуг" зараз максимально забезпечують можливість проїзду вантажно транспортних засобів в обидва боки і немає інформації про те, щоб польські фермери планували на цих напрямках поновити блокування цих пунктів пропуску.

Блокування кордону з Україною: що відомо

28 березня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща і Україна близькі до знаходження рішення відносно розблокування кордону. За його словами, відбувається пошук "добрих рішень" для Польщі і України одночасно і у питанні сільського господарства "ми зробили крок вперед".

Він нагадав, що Польща приєдналася до ініціативи блокування імпорту російського і білоруського зерна і іншої сільськогосподарської продукції. Також відбувається пошук рішень, які створять відчуття безпеки для виробників і фермерів. Туск додав, що треба шукати рішень, які не будуть дошкульними ані для українських виробників і фермерів, ані для польських. Поширити

Прем’єр- міністр України Денис Шмигаль наголосив, що блокада українського кордону з боку окремих польських груп протестувальників шкодить як економіці Польщі та України, так і Європейського Союзу у цілому. За його словами, Україна й далі потребує шляхів солідарності для транспортування збіжжя через західний наземний кордон, бо водний коридор дуже чутливий до обстановки у галузі безпеки.